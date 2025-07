michelle hunziker e nino tronchetti provera come si sono conosciuti

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sono la coppia del momento, ma come si sono incontrati? La loro storia d’amore, nata in modo casuale lontano dai riflettori e cresciuta nel tempo, ha conquistato tutti. Ora che si mostrano senza timori, la curiosità si fa più forte: scopriamo insieme come si sono conosciuti e cosa rende questa relazione così speciale.

Michelle Hunziker ha un nuovo amore, e non è più un segreto. Dopo settimane di indiscrezioni e foto rubate, la conduttrice è uscita allo scoperto insieme a Nino Tronchetti Provera, imprenditore dal profilo riservato ma ben noto nel mondo dell’industria. La loro è una storia nata lontano dai riflettori, sbocciata per caso e poi cresciuta con naturalezza, fino a trasformarsi in una relazione solida. Oggi non si nascondono più, e la curiosità del pubblico è tutta per loro. Come si sono conosciuti. Milano, centro storico, ci troviamo in un appartamento di lusso. E non è l’inizio di un film, ma il principio di una storia d’amore che stava per nascere. 🔗 Leggi su Dilei.it