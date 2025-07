Un’isola del Mediterraneo diventa trappola per microplastiche | livelli mai registrati prima

L'Isola Grossa, un gioiello nascosto del Mediterraneo, si trasforma in una trappola letale per le microplastiche, con livelli mai registrati prima. Questo angolo di paradiso, custode di un corallo unico e fragile, rischia di essere sopraffatto dall'inquinamento invisibile. È un campanello d'allarme che ci invita a riflettere sul nostro impatto e sull'importanza di proteggere questi tesori naturali prima che sia troppo tardi. Continua a leggere.

L’Illa Grossa, nell’arcipelago delle Columbretes, in Spagna, è diventata un punto critico di accumulo di microplastiche: nella sua baia, che ospita il corallo Cladocora caespitosa, l’unica specie capace di formare barriere coralline nel Mediterraneo, sono stati rilevati livelli di microplastiche tra i più alti mai osservati nei mari europei. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: microplastiche - mediterraneo - livelli - isola

Un’isola del Mediterraneo diventa trappola per microplastiche: livelli mai registrati prima; Microplastiche nei fiumi, livello allarmante; Allarme plastica, nuovo report WWF.

Un’isola del Mediterraneo diventa trappola per microplastiche: livelli mai registrati prima - L’Illa Grossa, nell’arcipelago delle Columbretes, in Spagna, è diventata un punto critico di accumulo di microplastiche: nella sua baia, che ospita ... fanpage.it scrive

Microplastiche e crisi climatica: "Ondate di calore tropicali. Ma non è tutto perduto" - Martina Capriotti è una biologa marina che studia la salute delle acque e il nostro impatto sugli ecosistemi: gli ultimi due progetti con il National Geographic in Groenlandia e in Sicilia. Segnala msn.com