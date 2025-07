Protocollo tra associazione biblioteche italiane e Unicef | Un ponte per i diritti dei più giovani

L'Associazione Italiana Biblioteche (AIB) e UNICEF Italia hanno siglato un importante Protocollo d'Intesa triennale, creando un ponte tra cultura e diritti dei giovani. Questa collaborazione innovativa mira a integrare la lettura come strumento di empowerment e consapevolezza, promuovendo i diritti di bambine, bambini e adolescenti. Unendo le forze, si apre una nuova strada per garantire un futuro più giusto e inclusivo: perché ogni giovane merita di essere ascoltato e tutelato.

L'Associazione italiana biblioteche (AIB) e l'UNICEF Italia hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa triennale, volto a rafforzare la promozione dei diritti di bambine, bambini e adolescenti. La collaborazione si propone di utilizzare la lettura come strumento fondamentale per l'esercizio e il rispetto dei diritti dei più giovani. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: diritti - protocollo - associazione - biblioteche

Abruzzo, firmato nuovo protocollo per i diritti dei detenuti - In Abruzzo, un nuovo protocollo d'intesa segna un passo decisivo per i diritti dei detenuti. La Garante Monia Scalera e Aiga collaborano per garantire una giustizia più equa e umana.

Associazione italiana biblioteche e UNICEF Italia: firmato Protocollo d’Intesa per promuovere i diritti di bambine, bambini e adolescenti - Vai su X

?L’Ufficio Protocollo di Ca' Farsetti cambia sede? Da mercoledì #18giugno il personale opererà negli spazi dello sportello polifunzionale dell'URP, a seguito dell’avvio dei lavori di ristrutturazione della sede municipale. Gli utenti potranno accedere agli Vai su Facebook

Protocollo tra associazione biblioteche italiane e Unicef: Un ponte per i diritti dei più giovani; Diritti e lettura: protocollo tra Associazione italiana biblioteche e UNICEF Italia; Promozione della lettura tra i più giovani, siglato un patto tra AIB e Unicef Italia per i diritti delle bambi.

Promozione della lettura tra i più giovani, siglato un patto tra AIB e Unicef Italia per i diritti delle bambine e dei bambini - La poetessa polacca Wislawa Szymborska, premio Nobel per la letteratura 1996, non aveva dubbi: «è il gioco più bello che l’umanità ... Secondo msn.com

Infanzia: Aib e Unicef Italia, firmato protocollo d’intesa per promuovere la lettura nelle biblioteche - Associazione italiana biblioteche e l’Unicef Italia hanno siglato un protocollo d'intesa della durata di tre anni per promuovere i diritti di bambini, bambine e adolescenti anche in ambito inf ... Si legge su agensir.it