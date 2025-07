Maltempo nubifragio su Como | strade allagate e auto in difficoltà

Il maltempo si è abbattuto su Como questa mattina, trasformando le strade in fiumi impetuosi e mettendo in crisi automobilisti e residenti. Con circa 40 interventi dei vigili del fuoco, la città ha affrontato un nubifragio che ha causato allagamenti e difficoltà sorprendenti. La situazione resta critica, ma la pronta risposta delle forze dell’ordine dimostra come, anche nelle tempeste più violente, la comunità può contare sulla propria resilienza e solidarietà.

Maltempo: un nubifragio si è abbattuto questa mattina su Como e provincia con forti temporali che hanno trasformato le vie del capoluogo e di alcune cittadine confinanti in fiumi, con auto in panne e automobilisti in difficoltà. Tanti gli interventi dei vigili del fuoco. Circa 40 gli interventi dei vigili del fuoco di Como e dei distaccamenti provinciali di cui la metà ha interessato la città prevalentemente per allagamenti con soccorso ad automobilisti in difficoltà, prosciugamenti, rimozione ostacoli alla circolazione e tagli piante. A Erba sulla SP 40 un’auto è uscita di strada: due le persone a bordo di cui una rimasta incastrata e salvata dai vigili del fuoco, portata in codice giallo in ospedale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Maltempo, nubifragio su Como: strade allagate e auto in difficoltà

