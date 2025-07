Cubano muore in carcere a Miami | negli Usa da 60 anni era detenuto perché migrante illegale

Un tragico episodio scuote Miami: Isidro Pérez, cubano di 75 anni, morto dopo appena tre settimane di reclusione nel centro penitenziario di Krome. La sua lunga attesa di quasi sessanta anni negli Stati Uniti non è bastata a evitare questa fine drammatica, che solleva domande sulla giustizia e sulle condizioni dei migranti detenuti. La vicenda, emersa solo recentemente, evidenzia le sfide di un sistema che spesso lascia senza voce chi cerca un nuovo inizio.

Settantacinque anni di età, di cui quasi sessanta trascorsi negli Stati Uniti, non sono valsi l'attenuante per Isidro Pérez, il cittadino cubano portato via lo scorso mese dall' Immigration Custom Enforcement e morto dopo sole tre settimane di reclusione al centro di penitenziario di Krome, a Miami. Il tragico episodio è avvenuto la settimana scorsa, il 26 giugno, ed è stato reso pubblico soltanto il 4 luglio, in una nota diffusa dallo stesso Ice. Quella sera, alle 19, Pérez accusava un forte dolore al petto. La situazione è stata presa in carico dal Centro medico del penitenziario, richiedendo poi l'intervento dei Servizi di emergenza di Miami.