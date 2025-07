Kanye West non potrà entrare in Australia | revocato per antisemitismo il visto nel Paese d'origine di Bianca Censori

Kanye West, celebre rapper e produttore, si trova ora al centro di polemiche internazionali che hanno portato alla revoca del suo visto in Australia, paese di origine della moglie Bianca Censori. La decisione del Ministro degli Interni Tony Burke, presa dopo la diffusione del brano "Heil Hitler", sottolinea quanto le parole e le azioni possano influenzare la vita pubblica e privata di una figura di rilievo. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda complessa e controversa.

Kanye West non potrà più entrare in Australia, paese d'origine della moglie Bianca Censori. Il visto gli è stato revocato dal Ministro degli Interni, Tony Burke, a seguito della pubblicazione del brano Heil Hitler, in cui sono presenti chiari riferimenti al nazismo e all'antisemitismo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

