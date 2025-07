TFA sostegno e corsi INDIRE 2025 | requisiti date differenze e accesso alle graduatorie

Se sei un docente in attesa di specializzarti o migliorare le tue competenze, conoscere le differenze tra TFA sostegno e corsi INDIRE/Università è fondamentale. Con oltre 70.000 posti disponibili, le opportunità del 2025 richiedono attenzione ai requisiti, alle scadenze e alle modalità di accesso. Scopri come orientarti tra queste opzioni per garantirti un futuro ricco di possibilità nel mondo dell’istruzione. È il momento di pianificare la tua carriera con consapevolezza e strategia.

Con oltre 70.000 posti disponibili, i docenti sono chiamati a scegliere tra il TFA ordinario e i corsi INDIREUniversità previsti dal DL 712024. Ogni percorso ha scadenze, criteri e finalità differenti. È fondamentale conoscere requisiti, modalità di accesso e prospettive per l’inserimento nelle GPS e nei concorsi futuri Corsi INDIRE e universitari: scadenze, modalità e . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Corsi Indire, Tfa, riconferma del supplente per il 2025/26: tutte le info utili sul sostegno. RISPOSTE AI QUESITI - Scopri tutto sulla riconferma dell'insegnante supplente su posto di sostegno per l'anno scolastico 2025/26.

Ecco i TRE percorsi di specializzazione sostegno 2025 per 72.000 posti. RISPOSTE AI QUESITI su requisiti e validità titolo; Corsi INDIRE di specializzazione sul sostegno per chi ha un titolo conseguito all’estero, domande fino all'8 luglio; BANDO INDIRE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI SOSTEGNO DA PARTE DI COLORO CHE SONO IN POSSESSO DEI TITOLI PREVISTI DAGLI ARTTT. 6 E 7 DEL D.L. 71/2025.

