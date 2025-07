Divieto di lavoro per i rider nelle ore più calde | l'ordinanza della Regione Lazio

L'estate si fa sentire e, con le alte temperature, arrivano anche nuove restrizioni per i rider nella Regione Lazio. L’ordinanza regionale, in vigore fino al 15 settembre, mira a tutelare la salute di chi lavora sotto il sole cocente, limitando il lavoro nelle ore più calde. Ma cosa cambia nel quotidiano dei rider e quali sono le implicazioni? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

La Regione Lazio ha esteso l'ordinanza che vieta il lavoro nelle ore più calde per alcune categorie anche ai rider. L'atto rimarrà in vigore fino al quindici settembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: lavoro - rider - calde - ordinanza

I rider di Glovo di Carini tornano a fermarsi: "Con la nuova app 12 ore di lavoro per 50 euro lordi" - I rider di Glovo a Carini tornano a lavorare con la nuova app, affrontando turni di 12 ore per soli 50 euro lordi.

La Regione #Lazio amplia le misure di #tutela contro le ondate di calore, estendendo anche ai #rider il divieto di lavoro nelle ore più calde della giornata, dalle 12:30 alle 16:00, nei giorni di rischio climatico elevato. Con un'ordinanza firmata dal presidente # Vai su X

Il Piemonte ha stabilito di allargare ai rider le misure previste dall'ordinanza anti-caldo che regola le condizioni di lavoro in situazioni di esposizione diretta e prolungata al sole Vai su Facebook

Stop al lavoro nelle ore più calde, l'ordinanza della Regione Lazio estesa anche ai rider; Divieto di lavoro per i rider nelle ore più calde: l’ordinanza della Regione Lazio; La Regione Lazio estende ai rider l'ordinanza anti caldo.

La Regione Lazio estende ai rider l'ordinanza anti caldo - La Regione Lazio amplia le misure di tutela contro le ondate di calore, estendendo anche ai rider il divieto di lavoro nelle ore più calde della giornata, dalle 12:30 alle 16:00, nei giorni di rischio ... Si legge su ansa.it

Rider, la Regione Lazio estende l'ordinanza anti-caldo: divieto di lavoro dalle ore 12:30 alle 16:00 - La Regione Lazio amplia le misure di tutela contro le ondate di calore, estendendo anche ai rider il divieto di lavoro nelle ore più calde della giornata, dalle 12:30 alle 16:00, nei giorni ... Segnala msn.com