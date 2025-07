Mio papà non è contento neanche dopo le vittorie | i segreti di Andrea Soncin Nessun muso lungo in squadra le favorite dell’Europeo sono queste

L’Italia femminile si presenta con grinta e determinazione agli Europei, come dimostrato dalla prima vittoria di Andrea Soncin sulla panchina azzurra. Nonostante le sfide e le pressioni, le nostre ragazze hanno dimostrato di avere i numeri per sorprendere, senza lasciarsi condizionare da muso lungo o pressioni esterne. Il percorso è appena iniziato, ma le favorite sono già in corsa: scopriamo insieme i segreti di questa squadra!

Le parole di Andrea Soncin, ct dell’Italia femminile, sugli Europei che stanno disputando le azzurre. Tutti i dettagli in merito Buona la prima per l’Italia femminile di Andrea Soncin, che bagna il suo esordio all’Europeo con una vittoria di platino. Le Azzurre hanno superato per 1-0 un Belgio ostico e ben organizzato, conquistando tre punti . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - «Mio papà non è contento neanche dopo le vittorie»: i segreti di Andrea Soncin. «Nessun muso lungo in squadra, le favorite dell’Europeo sono queste»

In questa notizia si parla di: andrea - soncin - papà - contento

Calcio femminile, Andrea Soncin: “Grandissima prestazione delle ragazze, approccio corretto” - La Nazionale femminile di calcio conquista il cuore dei fan con una prestazione eccezionale, grazie all'approccio deciso di Andrea Soncin.