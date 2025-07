Nuoto gli italiani in top10 nei ranking mondiali stagionali prima di Singapore

Gli italiani si fanno valere ai vertici mondiali, con ben dieci atleti nelle prime posizioni prima dei Mondiali di Singapore. Dal 27 luglio al 3 agosto, gli azzurri scenderanno in vasca con determinazione e passione, pronti a lasciar tutto in acqua per conquistare il massimo risultato. In questa stagione post olimpica, ogni gara rappresenta un'occasione d'oro: la sfida è aperta e il sogno italiano è più vivo che mai.

Dal 27 luglio al 3 agosto i Mondiali di nuoto in corsie a Singapore terranno banco. Gli azzurri vorranno dare il 100% per rendere al meglio nell'occasione che conta maggiormente. Una stagione particolare, post olimpica, in cui le scelte tra i vari atleti sono state diverse. Per questa ragione, i ranking mondiali risentono di questo, basti pensare che Thomas Ceccon, campione olimpico dei 100 dorso, sia 11° nella classifica della specialità dell'annata, e non rientri nel novero degli atleti facenti parte della top-10, mentre sia in quella dei 200 dorso dove ha stabilito il nuovo record italiano. Selezione del Bel Paese che, da questo punto di vista, si fa apprezzare in particolare nella rana in cui sia a livello maschile che femminile ci sono rappresentati degni di questo nome, in grado di puntare alle medaglie nelle distanze dei 50100 rana.

