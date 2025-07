Quale futuro per Inter e Juventus dopo il Mondiale per club

Dopo il Mondiale per club, il futuro di Inter e Juventus si disegna tra sfide di rinnovamento e ambizioni di riscatto. Un torneo che prometteva tranquillità si è rivelato un crocevia di segnali tecnici e tensioni nervose, mentre il bilancio economico ne esce rafforzato. Ora, l’attesa si focalizza su come queste grandi squadre sapranno reinventarsi per affrontare la prossima stagione. Vuoi scoprire tutti i dettagli? Accedi al sito e abbonati!

Doveva essere un torneo placido, qualche indicazione tecnica interessante, un po' di fastidio relativo alla stanchezza di fine stagione, un bel po' di milioni in cassa e chi si è visto si è visto.. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti.

In questa notizia si parla di: inter - juventus - mondiale - club

