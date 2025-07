Evidentemente la pensione non basta | 70enne imbraccia il fucile e rapina un supermercato Bottino da 7mila euro Fermato ed arrestato poche ore dopo a Serpentara

Evidentemente, la pensione non basta. La notte scorsa, un 70enne armato di fucile ha scassinato un supermercato a Roma, portando via 7.000 euro in un colpo solo. Un gesto estremo che ha sconvolto il quartiere e attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. Pochi ore dopo, l’uomo è stato fermato e arrestato. La notizia diventa un ammonimento: cosa spinge a scelte così drastiche?

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un’azione audace e veloce quella verificatasi nel quartiere Serpentara di Roma giovedì 3 luglio, quando un uomo di 70 anni ha messo a segno una rapina armato di fucile a canne mozze in un supermercato “Todis” in viale Lina Cavalieri. L’uomo ha agito in piena mattinata, poco prima dell’apertura del negozio, riuscendo a fuggire con un bottino di circa 7.000 euro. La dinamica della rapina. L’incidente è avvenuto intorno alle 7:30, quando il supermercato stava preparando l’incasso giornaliero, che includeva i pagamenti da destinare ai fornitori. L’uomo, parzialmente travisato con un berretto e una mascherina, ha fatto irruzione all’interno dell’attivitĂ e, con accento romano, ha minacciato i dipendenti con il fucile, facendosi consegnare l’intero incasso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Evidentemente la pensione non basta: 70enne imbraccia il fucile e rapina un supermercato. Bottino da 7mila euro. Fermato ed arrestato poche ore dopo a Serpentara

In questa notizia si parla di: rapina - fucile - supermercato - evidentemente

Fucile a canne mozze, rapinato mentre porta l'incasso di 14mila euro in banca; Siniscola, rapina da 15mila euro al nuovo Ld; Evidentemente la pensione non basta: 70enne imbraccia il fucile e rapina un supermercato. Bottino da 7mila euro. Fermato ed arrestato poche ore dopo a Serpentara.

La pensione non basta e rapina un supermercato. Arrestato 70enne - Un uomo di 70 anni ha fatto irruzione con un fucile a canne mozze e si è fatto consegnare l'intero incasso, per poi fuggire a bordo ... Come scrive romatoday.it

Napoli, rapina in supermercato con fucili spianati: due arresti - MSN - Due giovani di 22 e 17 anni, entrambi incensurati, sono stati arrestati dai carabinieri di Napoli con l'accusa di rapina aggravata. Scrive msn.com