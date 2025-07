Green e auto elettriche Crepet infilza Bonelli | A Roma butti giù il filo?

In un dibattito acceso tra sostenibilità e realtà, Paolo Crepet non risparmia critiche a chi fa illusioni sull’auto elettrica e le energie rinnovabili. Con parole dure e schiette, lo psichiatra invita a confrontarsi con i limiti concreti delle soluzioni green, richiamando alla responsabilità e al buon senso. La sfida è capire come rendere la transizione ecologica davvero efficace senza perdere di vista le criticità reali. Perché, in fin dei conti, bisogna fare i conti con la realtà.

“Bisogna fare i conti con la realtà”. Paolo Crepet durissimo risponde all'eurodeputata di Avd Benedetta Scuderi e di rimando ad Angelo Bonelli su solare ed eolico. Ospite di Andrea Pancali e del suo Coffee Break su La 7, lo psichiatra e scrittore richiama a un bagno di realtà il leader di Alleanza Verdi e Sinistra. Il punto colto da Crepet è magistrale: “Una pala eolica sono 120-130 metri. La macchina elettrica a Prati? Butti giù il filo dalla finestra? Io abito a Roma, è un quartiere molto popolato e ci sono tre posti per le macchine elettriche”. L'esordio è sferzante e Crepet, quasi infastidito, sottolinea l'ovvio: “Bisogna anche capire che cosa facciamo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Green e auto elettriche, Crepet infilza Bonelli: "A Roma butti giù il filo?"

