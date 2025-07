Il gruppo si compatta | tutti confermati tranne Osimhen sempre più ai margini

Il nuovo Napoli targato Antonio Conte si sta definendo, con il gruppo che si compatta e tutti i protagonisti confermati, tranne Osimhen, sempre più ai margini. La situazione dell’attaccante nigeriano desta curiosità e apre scenari interessanti per il futuro della squadra. Come evolverà questa dinamica? Scopriamolo insieme analizzando le ultime novità e le possibili conseguenze.

Victor Osimhen resta l'unico nodo irrisolto del nuovo Napoli targato Antonio Conte.

Napoli, Osimhen si allena in gruppo: convocato contro il Verona - L'attaccante nigeriano ha svolto l'intera seduta in gruppo ed è stato inserito da Spalletti nell'elenco dei convocati già per la gara di campionato contro il Verona, in programma sabato alle 18. Riporta sport.sky.it