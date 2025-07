LIVE Cobolli-Mensik 2-0 Wimbledon 2025 in DIRETTA | subito break del romano!

Il primo set di Wimbledon 2025 tra Cobolli e Mensik si infiamma: un duello che promette emozioni ad ogni punto. Con scambi intensi e colpi mozzafiato, i due campioni si sfidano con determinazione, regalando agli spettatori un vero spettacolo. La tensione aumenta, il pubblico è in attesa di un colpo decisivo. La partita ha appena preso il via, e le sorprese sono dietro l’angolo... Rimanete con noi per non perdere neanche un istante di questa emozionante sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A Esplode il dritto Cobolli e lascia fermo Mensik! Forza Flavio! 40-40 Strappa di rovescio il romano. Niente da fare. Seconda 40-A Sbaglia ancora il ceco, di rovescio. Quarta chance di chiudere praticamente già il primo set. 40-40 Altro gratuito però di Mensik. A-40 Ace (2°). Appunto. 40-40 Prima vincente. Comincia ufficialmente la partita. 30-40 Clamorosamente sulla riga, un millimetro di linea colpito con il rovescio da Mensik. Rimedia con tantissima fortuna il ceco. 15-40 Primo ace della partita, a naso non sarà l'ultimo. 0-40 Doppio fallo! 0-30 Doppio fallo.

