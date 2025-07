Calciomercato Inter ufficiale l’acquisto di Bonny dal Parma

L'estate si infiamma con una notizia che scuote il mondo nerazzurro: l'Inter ufficializza l'acquisto di Ange-Yoan Bonny dal Parma! Il giovane attaccante francese, protagonista in Serie B, si unisce alla squadra in vista di una stagione ricca di sfide e ambizioni. Questo colpo di mercato dimostra la volontà dei nerazzurri di rinforzarsi e puntare in alto. La nuova avventura di Bonny all’Inter sta per cominciare: restate sintonizzati per tutte le novità !

calciomercato - inter - bonny - parma

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

