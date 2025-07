Ripensare la sanità pubblica con l’Intelligenza artificiale | l’esempio della Cina

Ripensare la sanità pubblica attraverso l’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il modo in cui i sistemi sanitari operano e si evolvono. La Cina, con il suo ambizioso progetto a Pechino, dimostra come tecnologia e innovazione possano migliorare diagnosi, prevenzione e cura, portando i servizi sanitari a un livello superiore. Questo esempio ci invita a riflettere sulle potenzialità di un futuro dove l’AI diventa un alleato insostituibile per la salute di tutti.

A Pechino, l'intelligenza artificiale non è più un'idea futuristica ma una componente attiva e strategica della sanità pubblica. Negli ospedali, nei distretti urbani e persino nelle aree rurali, la Cina sta costruendo un ecosistema digitale che fonde big data, diagnostica predittiva e automazione clinica. Un'operazione imponente che dice molto non solo delle ambizioni tecnologiche del Dragone, ma anche del modo in cui la leadership cinese intende affrontare uno dei suoi più grandi punti deboli: un sistema sanitario sotto pressione. Nella capitale, il programma " Beijing Municipal Action Plan to Promote 'AI+' (2024–2025) " promuove l'integrazione dell'AI in in un'ampia gamma di settori nel 2024 e nel 2025, dalla diagnostica per immagini alla telemedicina, con l'obiettivo di creare una rete sanitaria distribuita, predittiva e centrata sui dati.

