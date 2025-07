Istruzione tecnica verso il cambiamento | ecco il modello 4+2+1 che unisce scuola lavoro e università Valditara | Serve una legge al lavoro con Bernini e CRUI

Il futuro dell’istruzione tecnica-professionale sta cambiando radicalmente con il nuovo modello "4+2+1", che integra scuola, lavoro e università in un percorso unico e innovativo. Il ministro Giuseppe Valditara evidenzia la necessità di una legge dedicata, collaborando con Bernini e la CRUI, per rendere questa visione realtà e preparare giovani pronti alle sfide del mercato del lavoro. Un passo deciso verso un sistema più efficace e articolato.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha dato ulteriori dettagli, al Forum in Masseria, riguardo la riforma per l’istruzione tecnico-professionale: il sistema "4+2+1". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Istituti tecnici e professionali, Valditara: “Non sono meno performanti dei licei”, e rilancia il 4+2+1: “Rivoluzione” - Oggi, 5 luglio, il ministro dell’Istruzione e del Merito è intervenuto al panel “Investire nel futuro dell’Italia. tecnicadellascuola.it scrive

SCUOLA/ Valditara e ciò che serve (davvero) per far diventare gli ITS una laurea breve - Valditara ha dichiarato di voler intervenire sugli ITS per equipararne il biennio a una laurea breve. Da ilsussidiario.net