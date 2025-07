Tenta un furto nel Caf di Novoli a Firenze lanciando un tombino contro la porta a vetri 49enne nei guai

Un tentativo di furto mozzafiato si è appena concluso a Firenze: un uomo di 49 anni, marocchino, ha cercato di sfondare la porta a vetri del CAF di Novoli lanciando un tombino. L'intervento tempestivo di un residente ha impedito il peggio, portando all’arresto dell’uomo. Un episodio che sottolinea quanto la vigilanza della comunità possa fare la differenza nel proteggere i nostri spazi pubblici.

Firenze: tenta furto al Caf di Novoli nella notte. Arrestato - Nella notte tra il 4 e il 5 luglio, Firenze si è svegliata con una brillante operazione di polizia che ha fermato un tentativo di furto al Caf di Novoli.

