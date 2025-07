San Lorenzo Maggiore alla Madonna della Strada l’atteso concerto de ‘I Trementisti’

Preparati a vivere un’emozione indimenticabile! Domenica 6 luglio, la contrada Piana di San Lorenzo Maggiore si anima per concludere in grande stile i festeggiamenti dedicati a Maria Santissima della Strada. Dopo giorni di successi e entusiasmo, il momento clou sarà il concerto de I Trementisti, che dalle ore 22:00 porteranno musica popolare e allegria, coinvolgendo un pubblico pronto a ballare fino a notte fonda. Non mancare, questa sarà un’occasione da ricordare!

Domenica 6 luglio si chiudono alla contrada Piana di San Lorenzo Maggiore i festeggiamenti civili in onore a Maria Santissima della Strada che tutte le sere hanno registrato il tutto esaurito. A chiudere il sipario sarà il concerto de I Trementisti che dalle ore 22:00 inonderanno la meravigliosa location di musica popolare rallegrando e facendo ballare il numeroso pubblico presente con i loro nuovi brani, insieme naturalmente al repertorio musicale che li caratterizza da tanti anni attualizzando sonorità classiche e attingendo alla lingua del luogo. Ispirati da storie e personaggi locali, nelle canzoni, si giunge a toccare temi universali come l'integrazione, il pregiudizio, il diritto al lavoro e l'emigrazione.

