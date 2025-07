Compleanno Crespo il messaggio d’auguri dell’Inter per i suoi 50 anni – FOTO

Oggi l’Inter celebra un grande ex, Hernán Crespo, che compie 50 anni. Un traguardo importante festeggiato con affetto dal club nerazzurro, che gli dedica un messaggio speciale sui social. Crespo ha scritto pagine memorabili della storia interista, e questa celebrazione ne è la testimonianza. Buon compleanno, campione! Su...

Compleanno Crespo, il messaggio d'auguri sui social dell'Inter per i 50 anni dell'ex attaccante: l'omaggio del club nerazzurro. Oggi l' Inter festeggia il compleanno di Hernan Crespo. L'ex attaccante argentino compie oggi 50 anni e il club meneghino gli ha voluto rendere omaggio con un bellissimo messaggio d'auguri sui propri canali social ufficiali. Buon compleanno Hernán Crespo!?? #ForzaInter — Inter?? (@Inter) July 5, 2025 Su inter.it si legge: «Tecnica sopraffina, sangue freddo da dominatore dell'area di rigore e un fiuto del gol semplicemente ineguagliabile. Oggi Hernán Crespo compie 50 anni: un attaccante che ha scritto pagine importanti della storia nerazzurra e che, ancora oggi, rimane nel cuore dei tifosi dell'Inter.

