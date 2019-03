Dzeko-Inter | fiducia dei bookmakers per il completamento dell’affare

sportfair

(Di mercoledì 20 marzo 2019), una trattativa che sta animando le ultime ore di calciomercato, i nerazzurri cercano un sostituto di Icardi in rotta col club Tra l’e Mauro Icardi c’è qualche timido segnale di schiarita ma la situazione è ancora lontana dall’essere ricomposta. In attesa di sapere come andrà a finire, continuano i rumors su possibili rinforzi per l’attacco nerazzurro. Il nome che circola con più insistenza, è quello di Edin, che ha il profilo ideale per sostituire l’argentino. Non è quindi un caso che il bosniaco della Roma sia in cima alle preferenze degli analisti Sisal Matchpoint nella scommessa sui prossimi acquisti dell’: su di lui, riporta Agipronews, si gioca a 5 volte la posta. Altre voci parlano di un possibile scambio Icardi-Dybala: in questo caso bisognerebbe però capire se le valutazioni dei due argentini combaciano. Per ...

LAROMA24 : Totti vola in Cina. Dzeko verso l'Inter #AsRoma - PagineRomaniste : Leggo titola: 'Anche #Dzeko nel mirino dell’Inter del dopo #Icardi' #ASRoma #calciomercato - TweetGino : L'inter prende Chiesa, Ndombele, Thomas, Barella, Dzeko. Ma a #Marotta che non sono clausole e/o parametri zero e/o… -