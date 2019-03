Mattarella bacchetta i 5S e si schiera coi sindacati

ilgiornale

(Di martedì 19 marzo 2019) Roma - Già quando accenna alle necessarie "competenze" per amministrare la società moderna, a qualcuno a Palazzo Chigi forse fischiano le orecchie. "La preparazione specifica - dice Sergio- è sempre indispensabile per affrontare qualunque argomento". Ma quando poi parla del ruolo dei "corpi intermedi" e della loro importanza "per la salute del tessuto democratico del Paese", il bersaglio del capo dello Stato diventa evidente: le rappresentanze sociali e gli enti di mediazione sono gli snodi decisivi della nostra Repubblica, "realtà in cui i cittadini si riconoscono", e quindi non si può pensare di azzerare tutto o quasi come vorrebbero i Cinque Stelle in nome della nuova democrazia telematica del clic.è a Modena e interviene a un convegno a diciassette anni dalla morte di Marco Biagi. Il giuslavorista ucciso dalla Brigare Rosse, spiega, "era un uomo di dialogo, ...

