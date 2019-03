Come indossare la camicia in denim

Come indossare le calze? Ecco le regole da seguire : Questa settimana rispondo a Valeria e alle sue amiche, che mi chiedono lumi su Come indossare correttamente le calze: Ciao Angela, io e le mie amiche abbiamo un dubbio: ci sono delle regole in fatto di calze? Sappiamo che il bon ton prevede calze color carne anche d’estate, ma è davvero così? E poi, dilemma dei dilemmi, in questa stagione, quando non fa né troppo caldo né troppo freddo, per una festa tra amici con un abito scuro cosa ...

Come indossare il chiodo di pelle : Con la primavera alle porte, le giornate iniziano a riscaldarsi e a portare con sé non solo il sole e le temperature più gradevoli, ma anche la fatidica domanda: «Cappotto o giacca leggera?». La soluzione è una via di mezzo che non rinuncia allo stile ma, anzi, lo esalta a seconda del proprio personale gusto in fatto di moda: si tratta del classico chiodo di pelle, una giacca che ormai da tempo non è più legata esclusivamente all'immaginario del ...

Come indossare l’animalier : consigli di stile : L’animalier è una fantasia che spesso divide, ma che in realtà è più semplice da indossare di quanto si creda. Con questo post vi darò qualche consiglio semplice e pratico per cominciare a portare questa fantasia con più disinvoltura e stile! Jeans MIH, Mules Aquazzurra, Zainetto Rebecca Minkoff, Giacca in pelle e top Pinko, occhiali pantos Orlando Rey Come indossare l’animalier, consigli di stile: l’accessorio Se siete alle ...

Tra le prime a indossare i pantaloni - quel fascino unico Come Jaqueline «La moda? È uno scudo che ti protegge» : Elegantissima, anticipava la moda internazionale, un tocco di modernità sottolineava il suo portamento classico. È stata tra le prime a indossare i pantaloni

Come indossare il blu reale ispirandosi a Shawn Mendes : Ci sono tanti modi per rendere meno formale uno smoking o un abito elegante. E molti spunti ci arrivano ogni giorno proprio dalle celebrities. Il cantante Shawn Mendes per esempio, per la 61esima edizione dei Grammy Awards a Los Angeles, ha scelto un abito elegante blu reale firmato Paul Smith. Una scelta perfetta per la sua giovane età, 21 anni, che ha riscosso il plauso di molti. Il cantante l’ha indossato con una camicia nera ...

Come indossare la felpa - il top della comodità! : La felpa è un capo comodissimo, direi il principe del weekend! Dal momento che è estremamente casual, il rischio è quello di indossarlo in modo poco attento, con un possibile (anzi, direi probabile) effetto cialtroneria. Come evitarlo? Ecco qui qualcjhe consiglio di stile. Come indossare la felpa: casual con gusto Se la felpa è oversize, non mettetela con pantaloni morbidi, ma preferite un jeans slim o skinny, in modo da bilanciare le ...

Come indossare una gonna a pieghe lunga e blu : Oggi rispondo alla richiesta di Tiziana, che mi scrive: Ho una gonna a pieghe in tulle lunga sino ai piedi di colore blu notte: mi piace molto ma non so Come indossarla!!! Ecco qui di seguito qualche idea di look per lei, declinato in versione gonna a pieghe, ma questi spunti possono benissimo essere adottati anche in versione tulle, se il tulle è morbido e scivolato. gonna a pieghe Antonio Marras, camicia Pinko, anello Mikiko Jewels, Stivali ...

Chris Pine e Come non indossare il marrone : L’attore americano Chris Pine, noto soprattutto per il ruolo del Capitano James T. Kirk della saga di Star Trek, è spesso citato come esempio di uomo elegante. In più di un’occasione i suoi outfit sono stati lodati e durante le cerimonie per la consegna degli Oscar, ai Festival di cinema più prestigiosi a livello mondiale o alle prime di film e spettacoli è sempre stato tra i più ammirati. Non a caso è ...