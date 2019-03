Google sta testando diverse novità per le gesture su Android Q

Google testa un sistema di notifiche a bolle per Android Q : L'anno scorso Google ha introdotto nell'app Telefono una notifica chat heads per i controlli rapidi e in Android Q questa "bolla" potrebbe divenire sempre più comune L'articolo Google testa un sistema di notifiche a bolle per Android Q proviene da TuttoAndroid.

Google sembra intenzionata a permettere agli utenti di testare le app a pagamento prima di acquistarle : sembra che Google consenta agli utenti di testare le app a pagamento prima di acquistarle in maniera simile alle Android Instant App, le applicazioni che possono essere provate gratuitamente dagli utenti senza la necessità di installarle sui propri dispositivi. Un approccio orientato alla prova gratuita risulterebbe meno vincolante e non rischierebbe di mettere gli utenti nella condizione di dover abusare della pratica di rimborso.

Google Chrome testa un layout a griglia per le schede che è possibile disabilitare : Google Chrome sta testando il nuovo layout a griglia per le schede di navigazione e per alcuni utenti di Chrome Dev e Chrome Canary l'opzione si attiva per impostazione predefinita. Se siete tra gli utenti che hanno ricevuto questa impostazione, tenete presente che è possibile disabilitarla nel caso questo layout non fosse di vostro gradimento.

I dispositivi Android TV che supportano Google Assistant sono ora controllabili tramite Google Home : Google Home ha ufficialmente introdotto il supporto ai dispositivi Android TV.

MediaWorld arriva nelle nostre tasche con l'integrazione in Google Assistant : MediaWorld entra nel "mondo" degli assistenti virtuali con l'integrazione in Google Assistant, che permette di avere informazioni sulle offerte del momento, i negozi più vicini e non solo.

Il futuro del gaming secondo Google alla GDC 2019 : ci saranno anche Amy Hennig e Crystal Dynamics : È un incredibile momento per essere degli appassionati di videogiochi anche grazie a Google e all'hype che in questi giorni sta generando l'evento dedicato al gaming confermato per la GDC 2019 e in particolare per le 18:00 ore italiane del 19 marzo. Come se il potenziale annuncio di una console targata Google non fosse sufficiente ad attirare l'attenzione, i rumor parlano di una collaborazione con SEGA mentre i nomi che sicuramente

Project xCloud : ecco come Microsoft potrebbe contrastare Google : A quanto pare, la battaglia dello streaming video sta per diventare piuttosto intensa, con molti protagonisti pronti a portarsi a casa la vittoria.Google si è inserito in questo contesto, con un reveal atteso per la GDC 2019 la prossima settimana, dove probabilmente sarà introdotta una nuova console accanto al servizio Project Stream.Microsoft, dal canto suo, ha annunciato Project xCloud lo scorso ottobre e sta pubblicando il suo primo trial

Riaperto il discorso su Google Pixel 3 Lite : informazioni contrastanti : Non è stata abbandonata l'idea di un ormai prossimo Google Pixel 3 Lite, e più in particolare del modello XL, che pure dovrebbe arrivare per questa primavera. Il device è apparso nuovamente su Geekbench, mettendo in evidenza dati contrastanti con quanto si era vociferato nei mesi precedenti. Il device ha ripreso ad essere identificato come Google Pixel 3 Lite XL, e non più sotto la nomenclatura di 'Pixel 3a XL'. Le specifiche tecniche

Il futuro delle emoji su Android passa per il genere neutro - per il quale si sta battendo Google : Google ha inviato al Consorzio Unicode una nuova proposta per emoji maggiormente concentrate su un genere neutro, in grado di favorire la compatibilità cross platform.

FACEBOOK - INSTAGRAM E WHATSAPP DOWN/ Dopo Google - sito e app social non funzionano : FACEBOOK, INSTAGRAM e WHATSAPP DOWN: cosa sta succedendo? sito e app social non funzionano. Nella notte italiana è crollato anche Google

Google Assistant amplia il supporto bilingue e migliora il controllo delle tapparelle e dei volumi di gruppi di altoparlanti : Google Assistant amplia il supporto bilingue consentendo agli utenti di sfruttarlo in due lingue diverse senza accedere alle impostazioni e migliora il controllo delle tapparelle e dei volumi di gruppi di altoparlanti che ora possono essere controllati singolarmente e come gruppo.

Diverse app malevole sono state scaricate 150 milioni di volte prima di essere rimosse dal Google Play Store : Una nuova ondata di applicazioni malevole con funzionalità adware è stata rimossa dal Google Play Store.

La guerra tra Oracle e Google si sposta in Australia - tra interessi segreti e profili ombra : Oracle attacca Google in Australia chiedendo la divisione di Ricerca Google dal resto della compagnia, svelando presunti interessi segreti.

Crescono gli speaker con Google Assistant che supportano le chiamate vocali - ma l'Italia resta ancora al palo : Google ha aggiornato le pagine di supporto per offrire un quadro più chiaro sui prodotti che possono ricevere o effettuare chiamate vocali