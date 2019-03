Ciclismo | risultati Elite-Under 23 | il Team Colpack vince a cronometro | Venchiarutti

Ciclismo - Risultati Elite-Under 23 : gare velocissime all’insegna di Moro e Begnoni - bene Totò! : La stagione 2019 degli Elite-Under 23 italiani prosegue con due arrivi per i velocisti: in Veneto nel circuito di Sant’Urbano a Pianzano (TV) e nelle Marche col XIX trofeo gruppo meccaniche Luciani a Corridonia (MC). Si aggiunge il G.P. Industria e Artigianato di Larciano che ha visto schierate alla partenza, anche cinque formazioni Continental italiane. Andiamo a vedere i Risultati. Prima vittoria stagionale per l’Arvedi Cycling: Stefano ...

Ciclismo - Risultati Under 23 : Gozzi - Rocchetta - Corradini e Zanoncello i dominatori delle volate! : Si è concluso il secondo week-end di gare ciclistiche riservate alla categoria Elite-Under 23. Cinque corse: una di livello nazionale (“26° Memorial Polese”) e altre quattro di livello regionale. Andiamo quindi a scoprire tutti i Risultati. Il bolognese Nicolò Gozzi regala al Team Casillo Maserati la prima vittoria del 2019. Braccia al cielo per il ventenne che si è imposto nella prima edizione del Trofeo B&P Recycling, nuova gara per Elite ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : i risultati dell’ultima giornata. Confalonieri sesta nella corsa a punti : Ultima giornata per quanto riguarda i Mondiali di Ciclismo su pista in quel di Pruszkow: in terra polacca si sono assegnate le ultime medaglie, andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Sprint maschile Una delle gare più attese, senza azzurri al via. Torneo lunghissimo quello della velocità, che ha visto un gran derby olandese nell’ultimo atto: a trionfare è Harrie Lavreysen che si impone nettamente per 2-0 sul connazionale Jeffrey ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : i risultati del mattino dell’ultima giornata. Finale tutta olandese nella sprint maschile : Ultima giornata per quanto riguarda i Mondiali di Ciclismo su pista: a Pruszkow mattinata dedicata alla velocità con le semifinali della sprint maschile ed il keirin al femminile. Andiamo a scoprire tutti i risultati. sprint maschile Sarà una sfida tutta olandese per il successo nella velocità al maschile: favorito Jeffrey Hoogland, davvero dominante sull’australiano Glaetzer (2-0 netto), che sfiderà il connazionale Harrie Lavreysen, che ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : i risultati della quarta giornata. Consonni quarto nell’omnium - Italia quinta nella madison femminile : Si è conclusa la quarta giornata di gare dei Mondiali 2019 di Ciclismo su pista a Pruszkow (Polonia). Oggi gli azzurri non sono riusciti a salire sul podio, sfiorando per due volte la medaglia. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Omnium maschile quarto posto per Simone Consonni, che vede sfumare all’ultimo il bronzo. L’azzurro totalizza 114 punti, quattro in meno del britannico Ethan Hayter (bronzo a 118) e cinque del francese Benjamin ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : i risultati della terza giornata. Francesco Lamon quarto nel chilometro da fermo : Non solo le medaglie: tantissimi buoni risultati per l’Italia nella terza giornata dei Mondiali di Ciclismo su pista in quel di Pruszkow (Polonia). Gli azzurri danno spettacolo praticamente in ogni gara. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Corsa a punti maschile In apertura di programma pomeridiano si fa vedere un ottimo Liam Bertazzo. L’azzurro è attivissimo: partecipa agli sprint, trova anche il giro, ma deve ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : i risultati della seconda giornata. Italia ancora fuori dal podio : seconda giornata per i Mondiali di Ciclismo su pista in quel di Pruszkow, in terra polacca: andiamo a scoprire tutti i risultati, con l’Italia che ancora una volta resta ai piedi del podio e l’Australia che si esalta. Inseguimento a squadre maschile Australia davvero pazzesca: il quartetto oceanico trova un clamoroso record del mondo in finale, con 3:48.012, trascinato da un eccezionale Kelland O’Brien. Gran Bretagna che deve ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : i risultati della sessione pomeridiana con keirin e velocità : Si è conclusa la sessione pomeridiana della seconda giornata di gare dei Mondiali di Ciclismo su pista a Pruszkow (Polonia). In programma le fasi eliminatorie di keirin maschile e velocità femminile, in cui non erano presenti azzurri. Andiamo quindi a scoprire i risultati. Nel keirin maschile si sono definite le semifinali. Nella prima batteria si sfideranno il francese Sebastien Vigier, il tedesco Stefan Botticher, il giapponese Yudai Nitta, ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : i risultati della prima giornata. Cade Fidanza nello scratch - Australia mostruosa : Una prima giornata nel segno dell’Australia ai Mondiali di Ciclismo su pista a Pruzskow (Polonia): dominio della compagine oceanica su davvero tutti i campi. Si è aperta oggi la manifestazione iridata di Ciclismo su pista, con un’Italia davvero molto sfortunata. Nel pomeriggio sono andati in scena gli inseguimenti a squadre. Tra gli uomini Italia che clamorosamente è uscita subito di scena: Davide Plebani, Francesco Lamon, Liam ...

Ciclismo - Paolo Slongo : “Vincenzo Nibali ha lavorato bene - ora è sereno. Non mi aspetto risultati all’UAE Tour” : Vincenzo Nibali è pronto per fare il proprio esordio stagionale, lo Squalo sarà impegnato all’UAE Tour che scatterà domenica 24 febbraio: prima uscita al caldo del Medio Oriente per il capitano della Bahrain Merida che fino a sabato scorso ha lavorato sul Monte Teide (a Tenerife, Spagna) e che ha nel mirino il Giro d’Italia e il Tour de France. Il suo allenatore Paolo Slongo ha concesso un’intervista a tuttobiciweb: “Al ...

LIVE Sport - DIRETTA 30 gennaio : i risultati di NBA e tennis - serata dedicata a Ciclismo e sport di squadra : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE sport di oggi, mercoledì 30 gennaio: si inizia nella notte italiana con la magica NBA, mentre in mattinata ecco il tennis con il torneo WTA di San Pietroburgo, che ci terrà compagnia per gran parte della giornata. In serata spazio al ciclismo ed agli sport di squadra, con volley, basket, calcio e pallanuoto. OA sport vi propone la DIRETTA LIVE sport di oggi, mercoledì 30 gennaio: cronaca in tempo reale ...

LIVE Sport - DIRETTA 18 gennaio : risultati Australian Open - ottima Italia nel Ciclismo su pista. Bene Tonetti e Marsaglia - Italia nona nel biathlon : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi venerdì 18 gennaio. Inizia il weekend e ci aspetta una giornata davvero molto ricca, avvincente, appassionante, infarcita di eventi da seguire tutti in tempo reale con OA Sport: non solo vi aggiorneremo con i risultati delle varie gare ma vi forniremo anche in DIRETTA tutte le notizie più importanti provenienti dal panorama universale. Si incomincia presto con gli Australian Open: Andreas ...

LIVE Sport - DIRETTA 18 gennaio : risultati Australian Open - ottima Italia nel Ciclismo su pista. Rimpianto Delago : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi venerdì 18 gennaio. Inizia il weekend e ci aspetta una giornata davvero molto ricca, avvincente, appassionante, infarcita di eventi da seguire tutti in tempo reale con OA Sport: non solo vi aggiorneremo con i risultati delle varie gare ma vi forniremo anche in DIRETTA tutte le notizie più importanti provenienti dal panorama universale. Si incomincia presto con gli Australian Open: Andreas ...