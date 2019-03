Stragi nelle moschee | ora l’Isis minaccia vendetta

ilfogliettone

(Di domenica 17 marzo 2019) L'Isis ha promesso di vendicare leduedi Christchurch, in Nuova Zelanda. Sui canali Telegram dell'organizzazione terroristica e' stata condivisa la foto di un fucile, un Kalashnikov nero, con le scritte in bianco, in risposta alle armi usate dal suprematista Brenton Tarrant. "Vi sconfiggeremo presto, nessuno si salvera'. La risposta e' in arrivo", si legge sul fucile avvolto in una bandiera nera dell'Isis. Le minacce rendono ancora piu' cupo il dolore in Nuova Zelanda, dove il bilancio delle vittime e' arrivato a 50 morti, di eta' compresa fra i tre e i 77 anni. Le prime salme sono state consegnate alle famiglie e, entro mercoledi' prossimo, lo saranno tutte, una volta identificate le ultime vittime. Secondo il rito islamico la sepoltura sarebbe dovuta avvenire gia'24 ore successive agli attentati di venerdi'. Intanto e' ancora polemica sul ruolo dei ...

