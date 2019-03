Rende I colori del Creato nei Salmi | in libreria l’opera di fra Peppe

Astronomia : stelle in formazione - colori sorpRendenti nella Grande Nube di Magellano : Una particolare regione della Grande Nube di Magellano (LMC dall’inglese Large Magellanic Cloud) si illumina di colori sorprendenti in questa immagine acquisita dallo strumento MUSE (Multi Unit Spectroscopic Explorer) installato sul Very Large Telescope (VLT) dell’ESO. La regione, nota come LHA 120-N180 B – N180 B in breve – è un tipo di nebulosa noto come regione H II (“H secondo”) ed è una fonte feconda di ...