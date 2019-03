F1 | Hamilton sorpreso dal suo exploit in qualifica | “pole position da urlo | oltre le

sportfair

(Di sabato 16 marzo 2019) Lewisin polenel GP d’Australia, il suo giro veloce ha sbaragliato la concorrenza con le Ferrari ad inseguire Lewispartirà domani dalla polenel GP d’Australia, il primo della stagione in Formula 1. Il pilota della Mercedes ha parlato in conferenza stampa dopo le qualifiche odierne, dicendosi soddisfattissimo di quanto fatto: “secondo giro decisamente meglio del primo, il che non è sempre facile, nel primo tentativo avevo commesso un errore ma è andata bene. Abbiamo cercato di ottimizzare nel weekend facendo miglioramenti passo dopo passo, abbiamo sistemato l’assetto dopo Barcellona ed ha funzionato, anche se non ci aspettavamo una differenza di prestazione di questo tipo, è bellissimo per noi, molto positivo. E’ difficile quando si ha una sessione come questa analizzare quanto accaduto, ma sono contento e grato a ...

