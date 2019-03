Amici | Laura Pausini e Biagio Antonacci potrebbero essere al talent insieme a Ricky Martin

Anticipazioni Amici serale : si parte il 30 marzo - in studio Laura Pausini : Maria De Filippi è pronta per scendere in campo con la nuova edizione del serale di Amici, il fortunato talent show che da diciotto anni conduce con grandissimo successo di ascolti su Canale 5. Questo pomeriggio è stata registrata la nuova puntata degli speciali del sabato pomeriggio che vedremo in onda il 16 marzo in tv, durante la quale sono stati annunciati anche i primi nomi dei coach e degli ospiti che prenderanno parte a questa attesissima ...

Tiziano Ferro ricorda il duetto con Laura Pausini a San Siro - l’Amicizia che ci manca nel mondo della musica : Tiziano Ferro ricorda il duetto con Laura Pausini in Non me lo so spiegare attraverso un breve video condiviso sui social. I due erano allo Stadio San Siro di Milano quando duettavano live sulle note di una delle canzoni più apprezzate della discografica di Tiziano Ferro. Ad anni di distanza da quel piovoso giorno, Tiziano Ferro scrive: "Bellissimi ricordi!" e condivide l'emozione del duetto allo Stadio Meazza. Era il 2007 quando Laura ...

Nipoti e Amici tra i prestanome! Genitori Renzi - il file Lalla e i segreti di Tiziano e Laura : Tiziano Renzi e la moglie Laura Bovoli in manette per il fallimento di tre coop. Il figlio: "Oscurato tutto il resto, capolavoro mediatico". Una rete di prestanome e, per la procura, la certezza che a gestire il giro di cooperative progressivamente fatte fallire per favorire la Eventi 6 ci fossero i coniugi Renzi. Un piano «professionale», scrive il gip nell'ordinanza d'arresto. E ripercorre le accuse a carico dei Genitori dell'ex premier ...

