Alexis | il suono di una confessione

huffingtonpost

(Di sabato 16 marzo 2019) Una lunga e pudica, ostinata,, questo èo il Trattato della lotta vana, breve, denso e splendido romanzo scritto da Marguerite Yourcenar nel 1929. Libro che segna anche il suo esordio letterario e l'apparizione del nome che l'avrebbe per tutta la vita, all'epoca solo Marg ma già Yourcenar, il quasi anagramma del suo vero cognome, de Crayencour. A soli ventiquattro anni la scrittrice dimostrava una precocità letteraria enorme e una compiuta capacità di analisi della psiche maschile, davvero sorprendente in una donna così giovane. Tanto che l'editore scambiò l'autore del manoscritto, che aveva ricevuto in busta chiusa, per un giovane scrittore, per un uomo.Siamo ai primi del '900, nel cuore dell'Europa, quando tutto sta per disintegrarsi.Gèra, il protagonista, «giovane musicista di famiglia aristocratica ...