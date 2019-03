Un bug scovato in The Division 2 rende inutilizzabili alcune abilità

eurogamer

(Di venerdì 15 marzo 2019) The2 è disponibile solo da oggi, tuttavia i giocatori si sono già imbattuti nel primo (ed abbastanza grave) bug riguardante le. Per chi non sapesse di cosa parliamo, deve sapere che nel gioco(ad esempio il dispiegamento di un drone) restano attive una determinata quantità di tempo una volta usate, terminato l'effetto però bisognerà attendere un periodo di cooldown per potere utilizzare di nuovo.Come riporta VG247, sembra che il bug vada disattivare lepochi secondi dopo essere state attivate,ndole di fatto inutili. Per farvi un esempio, lo scudo è stato creato per difendere gli agenti durante gli scontri a fuoco, per questo deve restare attivo il più a lungo possibile. Il bug dunque complica non poco le cose.Dai test effettuati dagli utenti, sembra che il bug possa presentarsi anche utilizzando nuovi personaggi, questo vuol dire che ...

Eurogamer_it : Un bug scovato in #TheDivision2 rende inutilizzabili alcune abilità -