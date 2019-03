Juve Sulla strada per Madrid prima l’Ajax poi la vincente tra Tottenham-City

Serie A - corsa scudetto finita : la Snai paga già le scommesse sulla Juventus : Juventus campione d’Italia secondo la Snai che ha deciso di pagare con un po’ d’anticipo le scommesse sullo scudetto bianconero Restano 11 giornate in calendario e i punti di vantaggio della Juventus sul Napoli, sono ben 18. Un gap così elevato che, andando contro la comune pratica (ossia aspettare la matematica certezza) Snai, come riporta Agipronews, ha deciso di pagare già le scommesse piazzate da inizio stagione sullo ...

Juventus - Ozil sulla lista di Paratici : il tedesco vuole andare via da Londra : Juventus Ozil – Il nuovo obiettivo di mercato della Juventus si chiama Mezut Ozil. Il regalo di Paratici e Agnelli ad Allegri, il rinforzo per puntare a vincere tutto quello che c’è da vincere nei prossimi anni (Scudetto, Champions League e Coppa Italia) sembra essere proprio il giocatore tedesco. Paratici sta già lavorando alla trattativa, […] L'articolo Juventus, Ozil sulla lista di Paratici: il tedesco vuole andare via da ...

Il dipendente della Conad la combina grossa : sulla colomba della Juventus spunta la scritta ‘Rubentus’ - chiesto il licenziamento : Un dipendente della Conad di Oristano prende di mira la Juventus: il lavoratore sardo appone il cartellino del prezzo della colomba con su scritto ‘Rubentus’ Che la Juventus anche in Italia non sia amata proprio da tutti, si sa. I tifosi di Inter, Milan, Napoli, ma non solo, tendono a volte a gufare contro la squadra bianconera ed a disprezzarne la storia. Tra i non-supporter del club torinese c’è anche un dipendete della ...

Juventus-Atletico Madrid - prova senza appello per i bianconeri. Gli scommettitori ci credono - il 75% ha puntato sulla Juve ai quarti : Notte di Champions da dentro o fuori per la Juventus, la squadra di Allegri si gioca una buona fetta della stagione nella gara di ritorno degli ottavi di finale, contro l’Atletico Madrid. C’è da ribaltare il 2 -0 dell’andata, missione certo non facile ma nemmeno impossibile. Secondo i bookmaker di Sisal Matchpoint, la Juventus non dovrebbe avere difficoltà a vincere la partita, la squadra di Allegri è infatti favorita a 1.70, il successo ...

Sconcerti sulla Juve : 'Il 2-0 è un risultato meno punitivo di un tempo' : Il campionato di calcio di Serie A è giunto alla 27ª giornata e anche questo week end, Mario Sconcerti, nell'intervista rilasciata durante 'Live Show', in onda su RMC, ha fatto il punto sulla situazione dei top club italiani. I presupposti per la rimonta La Juventus, venerdì scorso contro l'Udinese, ha schierato le seconde linee per far riposare i titolarissimi in vista del match clou contro l'Atletico Madrid. In merito, l'opinionista ha ...

Le notizie del giorno – La bomba di Pistocchi sulla Juventus e l’incidente una calciatrice bianconera : Le notizie del giorno – “Secondo fonti vicine alla società, il presidente dell’Inter Steven Zhang sarebbe furibondo con Paratici e Nedved perché telefonano tutti i giorni a Icardi e a Wanda per convincerli ad andare alla Juventus“. E’ questo il clamoroso tweet pubblicato nelle ultime ore dal giornalista Maurizio Pistocchi, in relazione al futuro dell’attaccante Mauro Icardi. Nelle ultime ore è sembrato aprirsi uno spiraglio per i ...

Niccolò Ceccarini sulla Juve : 'Paratici pensa al futuro - Zidane favorito per la panchina' : Il direttore di RMC Sport, Niccolo' Ceccarini, nel suo ultimo editoriale su Tuttomercatoweb, ripreso e commentato da varie altre testate giornalistiche, spazia a tutto campo sulle ultime indiscrezioni che stanno infiammando il calciomercato italiano. Dalla situazione incandescente della Roma che ha cambiato allenatore dopo la recente eliminazione dalla Champions League ad opera del Porto, fino alle opposte situazioni che stanno vivendo le ...

Juventus - ESCLUSIVO Petrone : "Fiducioso sulla rimonta con l'Atletico Madrid - la Juve ha sempre fame" : Di simone.ciloni - 08/03/2019 CONDIVIDI Facebook Twitter tweet Intervista all'allenatore Mario Petrone sul mondo Juve La Juventus affronta tra poco l' Udinese nella 27a giornata di Serie A , mentre martedì 12 ospita in casa la più importante partita della stagione, il ritorno degli ottavi di finale di ...

Fabrizio Corona - bomba hot sulla Juventus : 'Dopo la sconfitta con l'Atletico...'. Festino : nomi e cognomi : Ecco come si sono consolati i calciatori della Juventus dopo il 2 a 0 ricevuto dall' Atletico Madrid , la sconfitta con la quale rischiano l'eliminazione dalla Champions League : con un esclusivissimo ...

Juventus - Zidane vs Conte per un possibile futuro sulla panchina bianconera : In questi giorni non si fa altro che parlare del futuro di Massimiliano Allegri. Probabilmente si capirà qualcosa in più sul destino del tecnico livornese solo dopo l'incontro che avrà con il presidente Andrea Agnelli. Le voci però su un possibile successore di Massimiliano Allegri continuano a rincorrersi e il nome in cima alla lista della Juventus sarebbe quello di Zinedine Zidane. Tuttavia, però, il Corriere dello Sport, ha spiegato che il ...

La Juve vuole un campione come Pirlo sulla panchina dell'Under 23 : Andrea Pirlo nella sua carriera calcistica ha vinto tutti i trofei possibili giocando nei top club di Serie A come Inter, Milan e Juventus. Da quando ha appeso le scarpe al chiodo è determinato a intraprendere la professione di allenatore per non abbandonare quel mondo che gli ha dato tante soddisfazioni, ma che lui ha onorato abbondantemente con il suo grande talento. Il centrocampista, unico nel suo genere, tanto da essere considerato un punto ...

Alla Rai giudizio impietoso sulla Juve : così non può affrontare l’Atletico : Nello studio Rai della Domenica Sportiva fioccano giudizi negativi sulla Juventus in chiave Champions. Tardelli: “Ho visto una Juve discreta nel primo tempo, ma non può affrontare l’Atletico così. Il Napoli meritava il pareggio: ha giocato una gran partita. L’unica cosa positiva sono stati Chiellini e Bonucci. Ronaldo e Mandzukic veramente male. Mandzukic era molto stanco. Già al secondo attacco andava in difficoltà. Non penso che ...

Espulsione Meret - Ronaldo si tuffa e Pjanic segna sulla punizione ma non c’è stato alcun fallo : Napoli-Juve indirizzata dall’arbitro al 28° [FOTO e VIDEO] : Espulsione Meret – Si sta giocando la 26^ giornata del campionato di Serie A, si chiude con i big match tra Napoli e Juventus, partita molto importante per la zona scudetto. La squadra di Ancelotti tiene il pallino del gioco, al 26′ l’episodio che cambia la partita, errore di Malcuit, Ronaldo intuisce il pallone supera Meret, il portoghese crolla in terra, il replay non lascia dubbi, non c’è stato contatto, ...