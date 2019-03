In Italia il progetto per insegnare coding ai rifugiati 

In Italia il progetto per insegnare coding ai richiedenti asilo : Arriva anche in Italia Code Your Future, il corso gratuito di programmazione nato a Londra per iniziativa di una organizzazione non profit e dedicato a rifugiati, richiedenti asilo e persone in difficoltà economica. Da oggi e fino al 7 aprile sono aperte le iscrizioni per 20 posti. Le lezioni inizieranno il 4 maggio e si terranno ogni sabato, fino a dicembre, negli spazi di LUISS Enlabs (l'acceleratore di startup nato dalla joint venture fra ...

F35 - l’Italia pagherà il debito con gli USA (ma Conte non dice se andremo avanti col progetto) : Vertice a Palazzo Chigi tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la ministra della Difesa Elisabetta Trenta sul "caso" del debito con Lockeed Martin per gli F35: il Governo salderà la quota rimanente nei prossimi giorni. Ma c'è ancora grande incertezza sugli acquisti futuri: avviata una ricognizione "tecnica".Continua a leggere

Ginnastica artistica - Road to Olympic Games : le Italiane di interesse e la possibile Nazionale - il gruppo di azzurre nel progetto : Manca poco più di un anno alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e siamo nel pieno del periodo di preparazione al grande evento, la corsa verso il Sol Levante è già partita e in palestra si sta lavorando per presentarsi all’appuntamento nel miglior modo possibile. La Nazionale Italiana di Ginnastica artistica femminile deve ancora staccare il pass e dovrà centrare la missione ai Mondiali di ottobre ma va ricordato che la Federazione ha stilato il ...

Tunnel sottomarino e primo ponte 'Archimede' in Norvegia : progetto diretto da un'Italiana : C'è un progetto in cantiere in Norvegia che potrebbe permettere l'attraversamento di circa 1.000 chilometri di costa, evitando il viaggio attuale di circa 21 ore in automobile e il cambio di addirittura sette traghetti. Il progetto è diretto dall'ingegnere italiano, Arianna Minoretti che, dopo aver lasciato l'Italia a soli 33 anni, adesso si trova a dirigere gli studi sul ponte sottomarino 'Archimede'. Secondo quanto si apprende dal quotidiano ...

Pierre Moscovici in pressing sull'Italia : "Resti impegnata - Tav è un grande progetto" : "Spero che i nostri amici italiani valutino" il progetto Tav e "restino impegnati", perché "dire che questo progetto è negativo è un errore, è un grande progetto strutturale, importante per la Ue, la Francia e l'Italia, motivo per cui sono stati decisi importanti finanziamenti europei". Lo ha detto il commissario agli Affari economici Pierre Moscovici rispondendo ai giornalisti all'ingresso dell'Eurogruppo.Intanto un ...

Progetto Mentoring : domani l' incontro con l'Agenzia Spaziale Italiana : ... ma anche per ragionare consapevolmente su quali possano essere i collegamenti possibili tra il mondo dello Sport e l'attività professionale. NEWS Club Italia A2 Maschile

Via della seta - gli Usa avvertono : l'Italia non legittimi il progetto cinese : Monito di Washington. "l'Italia è una grande economia globale e un'importante destinazione di investimenti. Non è necessario che il governo italiano legittimi il progetto di vanità delle infrastrutture della Cina". Il commento è arrivato su ...

Gli Usa avvertono : 'L'Italia non legittimi progetto Pechino' : Washington, 9 mar., AdnKronos, - 'L'Italia è un'economia globale importante e una grande destinazione d'investimento. Non c'è bisogno che il governo italiano legittimi il progetto cinese di vanità infrastrutturale'. Lo afferma, in un tweet, Garrett ...

Rugby femminile - la Federazione Italiana ha ufficializzato lo sviluppo di un nuovo progetto tecnico : Questo nuovo percorso sarà mirato a proporre un percorso più ampio e dettagliato ma, al tempo stesso, facilmente comprensibile ai Club, agli allenatori ed a tutte le componenti del movimento Un Rugby femminile più sviluppato e radicato, tecnici con competenze specifiche di settore, un progetto giovanile a lungo termine mirato ad innalzare la qualità delle atlete del movimento, alimentando una Nazionale U20 di prossima costituzione ed a ...

Il "Manifesto di Londra" è il progetto di tre giovani Italiani per scuotere la sinistra in vista delle Europee : Il "Manifesto di Londra" è qualcosa che meriterebbe l'attenzione della sinistra italiana immersa in un pantano dal quale sembra non riesca a uscire. Sì perché accade che oltre Manica un gruppo di cosiddetti cervelli in fuga, innamorati dell'Italia e ancora fiduciosi nell'Europa, abbiano stilato questo documento che stanno inviando a personalità libere della sinistra, per far sì che, a meno di tre mesi dalle ...

Legambiente : “Appello a Conte per l’implementazione del progetto ‘Proteggi Italia'” : Legambiente lancia un appello al premier Conte per una rapida approvazione del provvedimento ‘Proteggi Italia’ contro il dissesto idrogeologico. «Lo stanziamento di risorse per la prevenzione del dissesto idrogeologico l’avvio del progetto ‘Proteggi Italia’ da parte del Governo – ha affermato Giorgio Zampetti, direttore generale Legambiente – è sicuramente una buona notizia. Gli 11 miliardi annunciati ...