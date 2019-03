Paris trionfa nel Super-G

Sci : Paris da sogno! Trionfa nel Super G di Soldeu e porta in Italia la coppa di specialità che mancava da 1995 : ... 1'20''57, e all'austriaco Kriechmayr, 1'20''86, Trionfando nel Super G e portando a +84 punti il vantaggio proprio su Kriechmayr nella classifica della coppa del Mondo. Un trionfo doppiamente da ...

Sci alpino : cdm. Paris show - trionfa anche nel super-g di kvitjfell : kvitjfell (NORVEGIA) - Dominik paris trionfa anche nel super-g di kvitjfell. Nella tappa norvegese, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino...

Doppietta Paris - trionfa in superG e ha in mano la coppa di specialità : Ma la vittoria di oggi non è stata solo la quinta della stagione in coppa del mondo, e la quattordicesima della carriera,: è anche il sorpasso nella classifica di superG. Paris, con i 100 punti ...

Paris trionfa nel SuperG di Kvitfjel : Con il successo odierno Paris balza al comando della Coppa del Mondo di SuperG con 330 punti, 44 in più di Kriechmayr, a una sola gara dalla conclusione della stagione, quella delle finali di Soldeu. ...

Sci - Paris trionfa anche nel superG : 12.34 Dominik Paris non finisce di stupire.Il 30enne di Merano,dopo aver vinto sabato la discesa, si ripete a Kvitfjell nel superG.Una splendida doppietta come a Bormio.Per "Domme",vincitore poche settimane fa del Mondiale ad Are, si tratta del 14° successo in CdM (5° stagionale) che gli permette di ipotecare la coppa di specialità. Alle sue spalle il "padrone di casa" Jansrud e lo svizzero Feuz,mentre l'austriaco Kriechmayr finisce ai piedi ...

Sci : Paris trionfa nella libera di Kvitfjell : Dominik Paris vince la discesa libera di Kvitfjell davanti allo svizzero Beate Feuz e all'austriaco Matthias Mayer e centra il trionfo numero 13 in carriera. Paris poche settimane fa ha anche vinto ad Are il mondiale di SuperG. L'azzurro resta così in corsa per la conquista della coppa di discesa: tutto si deciderà nell'ultima gara tra una settimana a Soldeu, in Andorra, con Feuz però decisamente favorito. Paris ...

Mondiali Sci - Jansrud trionfa in discesa libera. Paris sesto. Svindal chiude la carriera con l'argento : Al traguardo è un tripudio, il pubblico s'inchina davanti ad un imperatore di questo sport . È il momento di Dominik Paris , ma l'azzurro sbaglia la diagonale a metà tracciato e paga con 74 centesimi ...

Sci - Dominik Paris trionfa al Mondiale SuperG : orgoglio azzurro - Innerhofer quarto : Dominik Paris trionfa nel SuperG ai Mondiali di sci di Are in Svezia dove conquista la medaglia d'oro. L'azzurro, sceso con il pettorale numero 3 ha chiuso con il tempo di 1.24.20 che nonostante qualche piccolo errore gli è valso il titolo Mondiale. Per l'azzurro è il primo titolo Mondiale della car

