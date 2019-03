Il riposo pomeridiano aiuta ad abbassare la pressione | lo rivela uno studio greco

Blastingnews

(Di giovedì 14 marzo 2019) ll pisolinoè fondamentale per ricaricare le energie e affrontare le ore successive del giorno. Alcuni ricercatori di Voula in Grecia, in un recentesulle persone ipertese, hanno posto in luce l'evidenza che il, di circa un'ora, può diminuire lasanguigna e proteggere di conseguenza dalle malattie cardiovascolari come infarto e ictus.Il monitoraggio dellaper 24 ore I medici dell'Asklepieion General Hospital hanno selezionato 212 persone con età media di 62 anni, tutte ipertese e con unaarteriosa media di 129,9 millimetri di mercurio (mmHg).Nella prima fase delloclinico, i ricercatori hanno esaminato le abitudini delle persone sotto la loro 'lente' attraverso un'intervista diretta, in cui le domande più frequenti riguardavano il consumo di caffè, l'assunzione di alcol, il livello di sale nella dieta, la ...

AlessandroPred3 : RT @italiandouble: Riposo pomeridiano sborrando sulle tette e in faccia - redwolf682 : RT @italiandouble: Riposo pomeridiano sborrando sulle tette e in faccia - foto_di_coppia : RT @italiandouble: Riposo pomeridiano sborrando sulle tette e in faccia -