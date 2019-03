Via seta,Conte:no rischi colonizzazione

"Operiamo per un futuro di crescita e sviluppo e il memorandum con la Cina offre preziose opportunità per le nostre imprese". Lo dice il premier Giuseppeal Corriere della Sera. Il testo -dice- "imposta la collaborazione in modo equilibrato e mutualmente vantaggioso", in una cornice "trasparente". "E'perfettamente compatibile" con la nostra collocazione nella Nato e nel sistema integrato europeo:"Nessuno di", precisa.(Di mercoledì 13 marzo 2019)

