TAR Puglia accoglie ricorso avverso esclusione dal riservato di un docente AFAM

Ambiente - TARanto : oggi vertice con Ispra - Arpa Puglia e Comune : E’ in programma un incontro, oggi pomeriggio che prevede la presenza di Ispra, Arpa Puglia, Comune di Taranto, del prefetto di Taranto, Donato Cafagna, per discutere della situazione ambientale della città pugliese alla luce degli ultimi dati forniti dagli ambientalisti e della decisione del sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, di chiudere per 30 giorni due scuole del rione Tamburi. Il vertice è stato chiesto dal ministro ...

Puglia - un mese di vacanza gratis a Biccari in cambio di scatti social e volonTARiato : Lavorare senza rinunciare alle vacanze è ormai un desiderio realizzabile. Già da tempo, se sei un influencer potresti avere la fortuna di soggiornare in un bel hotel in cambio di pubblicità. Il Comune pugliese di Biccari, però, è andato oltre, estendendo questa possibilità a tutti, anche fuori dal mondo dei soliti noti sui social network. Biccari, in collaborazione con Daunia Avventura e Cooperativa di Comunità, mette in palio un soggiorno ...

Animali - Wwf : “Salvata una piccola TARTARuga spiaggiata dalla mareggiata in Puglia” : Ieri pomeriggio, domenica 24 febbraio, Federico stava portando i suoi cani a passeggio nel litorale vicino a Torre A Mare, in provincia di Bari, quando si è accorto che una piccola tartaruga si trovava esanime, immobile e spiaggiata a causa della forte mareggiata dei giorni scorsi. “Già due anni fa, il 24 dicembre, la sessa persona ci aveva permesso di salvare un’altra tartaruga- ha raccontato Fabrizio Stagnani, volontario del Centro Recupero ...

Il caso delle TARTARughe catturate e decapitate in Puglia. "Barbarie pura" : La mattanza delle tartarughe marine. catturate e decapitate. Quattro in provincia di Bari, le ultime due nelle scorse ore, a Bisceglie e a San Giorgio, mentre altre due erano state rinvenute senza vita in precedenza a Giovinazzo e a Trani. Sei, invece, le tartarughe uccise a Taranto tra 2017 e parte del 2018 in prossimità del Mar Piccolo. “Ma per carità non diciamo assolutamente che le tartarughe vengono uccise per un rito scaramantico dei ...

Casting per la fiction di RAI Due 'Rocco Schiavone' e per uno spot pubbliciTARio in Puglia : Selezioni aperte per la nuova stagione della nota fiction in onda su RAI Due dal titolo Rocco Schiavone, con Marco Giallini. Sono, inoltre, in corso i Casting per la realizzazione di uno spot pubblicitario prodotto da Smile Vision, che verrà girato in Puglia. Casting per la fiction Rocco Schiavone Sono tuttora aperti i Casting per la ricerca di comparse per la terza stagione della fiction di RAI Due dal titolo Rocco Schiavone, con l'attore Marco ...

Nuovi gasdotti in Puglia - 'solo opere inutili e dannose' dato anche il calo dei consumi Legamjonici TARanto aderisce alla campagna "Per il ... : ...per lo sciopero internazionale per il clima del 15 marzo e in piazza a Roma il 23 marzo per dire no alle grandi opere inutili e dannose e sì ad un grande piano di conversione ecologica dell'economia. ...

Xylella - Centinaio : 'Il 26 febbraio decreto pronto da porTARe in Puglia' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Puglia : vento fa strage di alberi - grosso pino cade su auto a TARanto : Intensi venti di maestrale stanno sferzando da ieri il basso Adriatico e l'area ionica. La Puglia è fra le regioni più colpite, con venti che in queste ore raggiungono anche raffiche di 70-80...

Boom turismo ambientale in Puglia : partito il primo Corso per divenTARe Guide AIGAE : “Aspiranti Guide da tutta la Puglia per imparare la tecnica americana dell’heritage interpretation, Sabato 9 Febbraio, nella Piana degli Ulivi millenari. Esperienza di Interpretazione ambientale saremo in mezzo agli ulivi millenari della Puglia e proprio lì tra gli ulivi, Sabato 9 Febbraio, dal vivo, sul posto interpreteremo l’ambiente, la terra delle querce stando con gli ulivi, in distese immense della Puglia, nel cuore delle Dune Costiere. ...

Maltempo - piogge torrenziali in Puglia : gli effetti del Ciclone Polare fanno scatTARe il livello di guardia per il fiume Ofanto [LIVE] : Si sta innalzando il fiume Ofanto, che è a un metro dal livello di guardia: l’allerta meteo in Puglia è “arancione” per le prossime ore, con rischio idrogeologico per temporali, idraulico, con forte vento e possibili precipitazioni nevose. L’assessore alla Protezione Civile, Maria Iannella, ha dichiarato: “Pericoli per la popolazione sono da escludere, ma se nelle prossime ore dovesse ulteriormente salire il livello ...

