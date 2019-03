JAMS | le molestie sui minori affrontate da Rai Gulp con una ‘marmellata’ di elementi

davidemaggio

(Di mercoledì 13 marzo 2019)- Sonia BattistiUn tempo c’erano i Braccialetti Rossi di Leo & friends, oggi ci sono quelli gialli di Joy, Alice, Max e Stefano: si tratta dei protagonisti della nuova serie per ragazzi, il cui titolo significa “marmellate” ma è anche un acronimo delle iniziali dei loro nomi, che ha debuttato su Railunedì sera alle 21.00. Frequentano la prima media e sono un gruppo unito, che affronta sogni ed insidie dell’adolescenza, ma anche tanto di più.: su Raiuna serie che parla ai giovani delleIl progetto è articolato ed ambizioso, ma soprattutto ricco didiversi che rendono difficile classificarlo. C’è un tocco di Junior MasterChef (e infatti ci sarà anche l’incursione di Alessandro Borghese), dal momento che la protagonista Joy (Sonia Battisti) si diletta in cucina e sperimenta ricette prima per un blog e ...

