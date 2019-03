Crolla una scuola in Nigeria | almeno 8 bambini morti

Nigeria - Crolla una scuola : “Centinaia di bambini sotto le macerie. Si teme una strage” : L'edificio che ospita una scuola elementare a Lagos, in Nigeria, è improvvisamente crollato davanti agli occhi increduli dei presenti. Centinaia i bambini che sarebbero sotto le macerie: in corso le operazioni di soccorso. La polizia teme una vera e propria strage di minori.Continua a leggere

Paura a Tione - Crolla il soffitto di una casa. Tre famiglie evacuate : Tione . Momenti di Paura ieri sera a Tione in via dei monti 2 quando una parte del soffitto di un appartamento è crollato. E' successo attorno alle 19. Fortunatamente nella stanza dove è avvenuto il ...

Pesaro - 15enne Crolla in coma etilico davanti ad una discoteca : Una ragazza di soli 15 anni è crollata davanti una discoteca situata nel pasarese, precisamente nel comune di Gabicce, dopo aver bevuto una elevata quantità di alcolici. La giovane è infatti era entrata in un stato di coma etilico. Un'altra ragazza di 17 anni si sarebbe sentita male per lo stesso motivo. La 15enne è stata trasportata d'urgenza in ospedale grazie all'intervento del personale medico del 118. La 17enne invece è stata stabilizzata ...

Crolla la gru di una piattaforma in mare - un morto e due feriti : Un operaio dell' Eni morto e due della Bambini srl di Ravenna gravemente feriti, ma non in pericolo di vita, rappresentano il bilancio di un incidente avvenuto stamane, poco prima delle 8, sulla ...

Ancona - incidente su una piattaforma Eni : Crolla una gru - operaio disperso in mare | : Secondo una prima ricostruzione, una gru si è staccata e cadendo in acqua ha colpito un'imbarcazione ausiliaria ferendo due persone. I soccorsi stanno cercando l'uomo, un 63enne dipendente del gruppo, ...

