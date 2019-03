Isola dei famosi | Brosio a gamba tesa su Luca Vismara | “Dovrebbe volare basso”

MERAVIGLIE - LA PENIsola dei TESORI/ Alberto Angela tra bellezze italiane - 12 marzo - : MERAVIGLIE, la PENISOLA dei TESORI: Alberto Angela porta il pubblico di Raiuno a Mantova, Roma e ad Amalfi nella prima puntata del 12 marzo.

Isola dei Famosi - la Gialappa's imbarazza Marina La Rosa : I tre della Gialappa's Band non le mandano di certo a dire. E con i loro filmati spiazzanno, e non poco,. Ieri sera, dopo aver messo nel mirino Sarah Altobello, si sono divertiti anche con Marina La ...

Jeremias Rodriguez dopo L'Isola dei Famosi : "C'è ancora strada da fare" : E' terminata l'esperienza di Jeremias Rodriguez alL'Isola dei Famosi, il reality che gli ha anche regalato l'amore di Soleil, oltre alla piena consapevolezza della sua forza, come lui stesso ha ...

Isola dei Famosi - Jeremias Rodriguez contro Ariadna Romero : "Ha esagerato" - umiliazione in diretta : Ieri sera Jeremias Rodriguez ha fatto il suo ingresso negli studi dell’Isola dei Famosi 2019 dopo essere stato eliminato dal reality show. L'ex naufrago ha avuto modo di parlare con Alessia Marcuzzi della sua esperienza in Honduras e soprattutto del rapporto con alcuni compagni a cui era molto legat

L'Isola dei famosi è in caduta libera : Non è bastata l'attesa per le doverose scuse di Alessia Marcuzzi a Riccardo Fogli a far impennare gli ascolti delL'Isola dei famosi. Nonostante il melodramma innescato da Corona, il reality resta un ...

Isola dei Famosi - Jeremias critica il comportamento di Ariadna : 'Con me ha esagerato' : Jeremias Rodriguez, dopo aver abbandonato L'Isola dei Famosi per mano del televoto, ha fatto il suo ritorno in Italia. Durante la nona puntata del reality, l'ex naufrago è arrivato negli studi Mediaset. Ad Alessia Marcuzzi, Jeremias ha parlato del rapporto con Soleil Sorgè, ha bacchettato Ariadna Romero ed ha ribadito ancora una volta l'importanza della famiglia nella sua vita. Il fratellino di Belen e ,Cecilia Rodriguez appena entrato nello ...

Isola dei Famosi 2019 : cast - concorrenti - puntate e tutte le anticipazioni : Al via giovedì 24 gennaio la quattordicesima edizione del reality show di Canale 5. Alla conduzione Alessia Marcuzzi con la...

Isola dei famosi streaming : frase diseducativa della Gialappa's - Marcuzzi in lacrime - : ... devo chiedere scusa a Riccardo perché ho fatto vedere delle immagini che forse era meglio non far vedere ad uno che si trova in un'Isola dall'altra parte del mondo a fare il naufrago super pagato. A ...

Appello : firmiamo una petizione per chiudere l'Isola dei famosi - : Sono programmi che hanno l'obiettivo di uniformare la massa , di renderci tutti uguali ed azzerare le nostre idee e l'informazione, giusta e reale, sul mondo che ci circonda. Appello: firmiamo una ...

Isola dei famosi - gli ascolti dopo lo scandalo Fogli-Corona : tracollo Nome della rosa - ma la Marcuzzi... : Salgono, di poco, gli ascolti dell'Isola dei famosi, anche se l'effetto-corna e lo scandalo Riccardo Fogli-Fabrizio Corona non regala lo sperato colpo di coda. Lunedì 11 marzo la grande delusione viene da Raiuno, dove la seconda puntata del Nome della rosa, come confermano i dati Auditel anticipati

Isola dei famosi : bufera per le parole della Gialappa's Band sui kg di troppo di Romina : Le polemiche sono all'ordine del giorno nella quattordicesima edizione dell'Isola dei famosi. Ancora non si sono spenti i riflettori per quanto accaduto lunedì scorso in occasione dell'intervento di Fabrizio Corona e già una nuova bufera si è abbattuta sul programma condotto da Alessia Marcuzzi. Si tratta, in questo caso di un'affermazione ironica, ma che comunque non è piaciuta al pubblico del reality show. Colpevole di essersi espressa in ...