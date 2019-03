Video Sassuolo Napoli | 1-1 | | highlights e gol della partita | Serie A

Video Sassuolo-Napoli 1-1 - Highlights - gol e sintesi della partita. Insigne risponde a Berardi nel finale : Sassuolo e Napoli hanno pareggiato per 1-1 nel match valido per la 27^ giornata della Serie A. I partenopei sono così sprofondati a 18 punti di distacco dalla Juventus che è sempre più vicina alla conquista matematica dello scudetto. Il Sassuolo è passato in vantaggio al 52′ con un gol di Berardi che ha risolto una mischia in area di rigore, i partenopei hanno impattato all’86 grazie al bel destro di Insigne. Di seguito il VIDEO con ...

Video/ Milan Sassuolo - 1-0 - : highlights e gol della partita - Serie A - 26giornata - : Video Milan Sassuolo, 1-0,: highlights e gol della partita di Serie A, tutte le immagini dell'anticipo della 26giornata dallo stadio Meazza di San Siro.

Highlights Milan-Sassuolo 1-0 : Video - gol e sintesi. Decide un’autore di Lirola a San Siro : Missione “Sorpasso sull’Inter” compiuta. Una carambola, un’uscita maldestra di Consigli e poco altro a San Siro. I rossoneri senza impressionare conquistano il risultato pieno che vale alla compagine di Rino Gattuso il terzo posto in classifica, approfittando della sconfitta dell’Inter a Cagliari. L’1-0 contro il Sassuolo conferma la solidità della difesa rossonera, ancora una volta imbattuta. Un calcio d’angolo al ...

DIRETTA/ Fiorentina Sassuolo Primavera - risultato 0-0 - streaming Video : intervallo : DIRETTA Fiorentina Sassuolo Primavera: streaming video e tv, risultato live del match della ventunesima giornata del campionato Primavera 1.

