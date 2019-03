The Flash 5 | stasera primo episodio su Action | Nora dice a Barry della sua scomparsa

The Flash 4 e Legends Of Tomorrow 3 sbarcano su Italia1 : dopo tanta attesa qualcosa si muove : Si teme quasi il peggio a dirlo pensando che tutto svanirà nel nulla appena la notizia sarà virale ma sembra proprio che questa volta The Flash 4 e Legends Of Tomorrow 3 alla fine l'abbiano spuntata e il pubblico insieme a loro. Sicuramente non si parla degli ultimi episodi, quelli attualmente in onda negli Usa e dalla prossima settimana su Mediaset Premium e Sky, ma è un passo avanti notevole in confronto a quanto accaduto negli ultimi due ...

Da The Flash 5 ad Arrow 7 e Riverdale 3 : The CW annuncia la data degli ultimi episodi delle sue serie : Tra due mesi sarà tutto finito, questo è tutto. Da The Flash 5 ad Arrow 7 e Riverdale 3 e tutte le altre serie The CW, la rete ha annunciato la data di messa in onda degli ultimi episodi delle sue serie annunciando che la fine di questa stagione telefilmica andrà in scena intorno alla metà di maggio per quasi tutti i suoi show tranne Crazy Ex Girlfriend che chiuderà i battenti il 5 aprile. I fan delle serie tv dovranno iniziare a preparare i ...

In The Flash 5 l’epico scontro tra King Shark e Gorilla Grodd conquista i più scettici e lancia la battaglia finale con Cicada : The Flash 5 è tornata e dopo una lunga pausa e l'annuncio dello scontro epico tra King Shark e Gorilla Grodd tutti erano convinti che la delusione fosse dietro l'angolo. Niente di questo è successo e i fan non solo hanno riabbracciato la propria serie preferita ma lo ha fatto a pieno delle sue possibilità perché lo scontro tra due villain storici della serie non solo è stato perfettamente studiato ma non ha deluso nemmeno dal punto di vista ...

Carlos Valdes lascerà The Flash alla fine di questa stagione? La risposta dell’attore e di Tom Cavanagh : Chi segue le serie tv sa bene che il mese di marzo è quello di passaggio tra la fine delle pause e l'inizio di quello che c'è "dopo il finale di stagione" e presto sarà così anche per The Flash e il suo nutrito gruppo di eroi. A peggiore l'ansia dei fan della serie The CW ci hanno pensato i rumors sulla possibile uscita di scena di Carlos Valdes dal cast per approdare a nuovi lidi e lasciare l'Arrowverse, almeno per adesso. Al momento non ci ...

Serie tv Arrow - Supergirl - The Flash : riassunto ultimi episodi andati in onda in Usa : Come sappiamo, le nuove stagioni di Arrow, The Flash, Supergirl e Legends of Tomorrow saranno trasmesse in lingua italiana a metà marzo su Mediaset Premium. Negli Stati Uniti, invece, la programmazione dell'Arrowverse è iniziata ad ottobre. Tra la pausa natalizia e qualche altra interruzione, le Serie tv della DC hanno già superato metà stagione. La programmazione di The CW, al momento, si è fermata a febbraio con il dodicesimo episodio di ...

Arrowverse : The Flash - Arrow - Legends of Tomorrow - Supergirl da marzo su Action e Infinity : Mediaset ha comunicato le date del debutto delle nuove stagioni di The Flash, Supergirl, Arrow e Legends of Tomorrow. Nel mese di marzo le quattro serie tv dell'Arrowverse andranno in onda sul canale 'Premium Action' e saranno anche disponibili sulla piattaforma pay 'Infinity'. Queste sono le date ufficiali: - The Flash, stagione 5: da lunedì 11 su Action; da martedì 12 su Infinity...Continua a leggere

The Flash - Recensione episodi 5x13 "Goldfaced" - 5x14 "Cause and XS" : Il mio nome è Barry Allen, ma tu puoi chiamarmi il Chimico.Ci siamo! Ci hanno impiegato ben 13 puntate in questa stagione, ma finalmente c'è un combattimento come si deve. Una scena d'azione talmente bella, che è tra quelle più fighe di questa stagione. Tra l'altro, senza usare i poteri! Andiamo ad analizzare le puntate:Sia nella 5x13 che nella 5x14 il Team FLASH ha un unico obiettivo: fermare Cicala. La questione però non è semplice, infatti in ...

Quanti errori potrà commettere Nora in The Flash 5? Il grande annuncio di Danielle Panabaker sui social : The Flash 5 è tornata in onda qualche ora fa negli Usa con l'ultimo episodio di febbraio visto che la serie, proprio come Arrow 7, finirà in pausa per un mese. La programmazione americana si ferma mentre quella italiana presto prenderà il via su Mediaset Premium e Sky proprio con gli episodi attualmente in onda negli Usa con buona pace del pubblico che aspetta da settimane questa notizia. Fin qui tutto normale se non fosse che anche ...

Lunga pausa per Arrow 7 e The Flash 5 : i fan potranno consolarsi con Supergirl 4 e la messa in onda italiana : Un altro terribile momento per i fan di Arrow 7 e The Flash 5 è alle porte. Le due serie tv presto andranno in pausa per circa un mese e le uniche consolazioni per il pubblico saranno il ritorno di Supergirl 5 negli Usa e la messa in onda italiana delle tre serie tra un mese su Mediaset Premium e Sky. Grazie all'accordo tra i due colossi, lo ricordiamo, i nuovi episodi delle tre serie ancora inediti in Italia andranno in onda su entrambe le ...

Prove tecniche di umanità in The Flash 5×14 : Cisco e Nora in pole per l’addio al team : The Flash 5x14 è ormai alle porte e con esso anche il fatto che qualcuno potrebbe presto cedere il suo posto nel team di Barry, che sia proprio Cisco quello che si sacrificherà o che, alla fine, deciderà di mollare tutto? Il prossimo episodio, in onda proprio martedì negli Usa, metterà il team al centro di questa continua lotta per trovare la cura anti meta e mentre Caitlin non sembra intenzionata ad usarla (proprio il contrario però potrebbe ...

The Flash - Recensione episodio 5x12 "Memorabilia" : Mi chiamo Barry Allen, e questa missione sarà easy peasy.Rieccoci con una nuova puntata di FLASH.Ragazzi i promo erano abbastanza accattivanti, il fatto di vedere la famiglia West-Allen impegnata in una lotta mentale, mi hanno fatto pensare ad un bel bordello imminente. Scene ricche di contenuti e suspance. Alla fine, cose simili sono successe nelle altre stagioni, e ne abbiamo vista di roba eh.E invece, la situazione non è stata monotona, è ...

The CW tra i rinnovi di Arrow - The Flash - lo spinoff di Riverdale e il futuro di Supernatural (quasi immortale) : Il presidente di The CW, la rete "giovane" del panorama generalista americano, gestita in co-abitazione da CBS e Warner Bros, è stato particolarmente loquace durante l'incontro del TCA (Television Critics Association) che si è svolto ieri negli Stati Uniti.Soprattutto ha rispettato una tradizione che ormai si ripete da anni: il massiccio rinnovo delle serie del canale, che poi è la cosa che più interessa agli spettatori. Quindi potete ...

Arrow - The Flash - Supergirl e Legends of Tomorrow rinnovate in attesa del crossover “più complicato di sempre” : Non è una novità, chi segue le serie e le notizie che arrivano lo sa bene ma se ci fosse bisogno dell'ufficialità sappiate che il presidente The CW ha annunciato che Arrow, The Flash, Supergirl e Legends of Tomorrow sono state rinnovate per un'altra stagione insieme all'altro eroe della rete ovvero Black Lightning. In occasione dell'incontro tra i vertici della rete e la stampa ai TCA in California, proprio Mark Podowitz ha confermato che ben ...

Tutti sotto copertura in The Flash 5×13 mentre tutto tace su Nora (o quasi) : Un legame che incuriosisce, la voglia di andare avanti e cambiare il futuro per poi rimanere indietro e cercare di salvare il presente, tutto questo era contenuto nel 12esimo episodi di The Flash 5 che ieri sera è andato in onda negli Usa regalando ai fan momenti interessanti ma non quelli che ci aspettavamo. Il viaggio di Iris e Barry nella mente di Nora, che a sua volta era entrata nella mente di Grace, non porta ai risultati sperati né in ...