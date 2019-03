Mogol a Che tempo che fa | “Senso di responsabilità? L’ho avvertito scrivendo ‘guidare a

Siae - Mogol : “Proposta legge Lega su radio? Chi dice che è sovranista è incompetente. Mahmood? Gli ho offerto borsa di studio per diventare autore” : “Non sono contro la musica straniera, ma credo semplicemente che lasciare il 30% di spazio alla musica italiana sia una cosa buona. La proposta di legge serve perché questo spazio esista e perché la norma venga rispettata. Peraltro, c’è stata una radio che contestava questa proposta e poi ci siamo accorti che trasmette il 38% di musica italiana”. Sono le parole del presidente della Siae , Giulio Repetti, in arte Mogol , ospite di ...

Anche Mogol promuove la radio "sovranista" : In principio a tenere bordone alla proposta leghista di difendere la musica italiana con la forza, della legge, fu Al Bano da Cellino San Marco: in radio almeno sette canzoni italiane su dieci e ...

Un'Avventura : al cinema un film-musical che rende omaggio a Battisti e Mogol : Nelle sale dal 14 febbraio Un'Avventura , film musical che ci riporta indietro negli anni '70. I volti celebri di Michele Riondino e Laura Chiatti fanno innamorare, appassionare e ingelosire, con la storia diretta dalla maestrale regia di Marco Danieli (vincitore nel 2017 di un David di Donatello, un Globo d'oro e un Ciak d'oro) che si è cimentato per la prima volta in questo genere cinema tografico. Il tutto con l'aria di San Valentino, che ha ...

Un’avventura - non storcete il nasino : il musical con le canzoni di Battisti e Mogol è originale - struggente e anche pop : Caleidoscopico Battisti (e Mogol). Con Un’avventura, il musical diretto da Marco Danieli – dal 14 febbraio in sala -, scopriamo improvvisamente che paroliere e musicista immortali possono anche dare voce, animare, far vivere, senza che loro ci abbiamo mai pensato, a un intero film. Non storcete il nasino. Il musical è spesso medicina amara pregiudizialmente. Ma Un’avventura è un buon film. originale, struggente, maturo, pop, in alcuni momenti ...