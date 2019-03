Hitman 2 | Svelata la Roadmap degli aggiornamenti di Marzo 2019

gamerbrain

(Di lunedì 11 marzo 2019) Il team di sviluppo che si cela dietro2 ha svelato con una, tutti gliprevisti per il titolo nel corso dia partire dal 14 fino al 29, scopriamoli insieme.2: Gliin arrivo A seguire vi riportiamo tutte le novità previste per i prossimi giorni:14Nuovo pack Sfida intitolato “E’ stato il Maggiordomo” dove all’interno troverete i panni di un maggiordomo e 6 Sfide differenti 21Nuovo contratto 26Nuova Mappa dedicata alla Modalità Assassino Cecchino (disponibile per i Possessori del Pass Espansione o Pack 1 Espansione) 3 obiettivi da eliminare nella nuova mappa 28Nuovo Contratto che porterà l’Agente 47 in Colombia 29Nuovo Bersaglio Elusivo Legacy (disponibile per 10 giorni) Vi ...

GianlucaOdinson : Hitman 2: svelata la Roadmap per gli Aggiornamenti di Marzo -