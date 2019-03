Green Mobility | Verso una Firenze ancora più verde grazie a Scania

meteoweb.eu

(Di lunedì 11 marzo 2019) “Per dare vita ad un sistema di trasporto sostenibile nella città diè necessario lavorare insieme”, è questa la convinzione diespressa in occasione di un convegno promosso dal Comune diche ha visto tra i protagonistie la storica concessionaria del brand svedese Toscandia.Viviamo in un mondo in costante evoluzione in cui macro-trend globali quali la crescita della popolazione e la progressiva urbanizzazione stanno determinando un incremento della domanda di mobilità che la Commissione Europea stima nell’ordine del 60% al 2050 rispetto al 2010, per il trasporto merci. Un incremento che deve essere gestito rendendo però il sistema di trasporto maggiormente sostenibile.È proprio di questo che si è discusso ain occasione del convegno, promosso dal Comune, dal titolo “unapiù”.ha ribadito la ...

