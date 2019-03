Corinne Cléry torna a parlare dell’ex Angelo | “Sono io il problema”

BEPPE ERCOLE - EX MARITO SERENA GRANDI/ Corinne Clery 'è stato un grande amore' : BEPPE ERCOLE è l'ex MARITO di SERENA GRANDI e di Corinne Clery: playboy negli anni Settanta, l'uomo è morto a causa di un tumore al cervello

Serena Grandi : "Ho avuto un tumore al seno e mi sono operata a dicembre. Corinne Clery mi segue minuto per minuto" : Serena Grandi, attraverso un'intervista rilasciata al settimanale Chi, ha dichiarato, a sorpresa, di essersi operata per rimuovere un carcinoma al seno che ha scoperto di avere lo scorso novembre.L'attrice emiliana ha dovuto affrontare l'intervento pochi giorni prima della vigilia di Natale. Serena Grandi ha scoperto di avere un tumore, per puro caso, grazie ai suoi due cagnolini. Il carcinoma, purtroppo, era ben nascosto sotto il grasso ...

Corinne Cléry armata in studio : "Non voglio uccidere - ma mi difendo con la pistola" : Il tema della sicurezza tocca tutti. Chi più chi meno. Dal "normale" cittadino al personaggio famoso. Così Corinne Cléry, ospite a Piazzapulita su La7, ha parlato della sua sicurezza, di come si difende e della legittima difesa. "Quando non lavoro abito in campagna e nonostante io abbia grate e telecamere di sicurezza, mi voglio difendere - spiega l'attrice a Piazzpulita -. Per questo sono andata in una armeria in Francia e mi sono comprata una ...