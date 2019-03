Aereo Ethiopian Airlines | addio a Sebastiano Tusa | “tutto il mondo della cultura perde in

meteoweb.eu

(Di domenica 10 marzo 2019) “In queste ore notizie terribili arrivano in riferimento alla tragedia aerea del Boeing 737. L’assessore ai Benili e all’Identita’ SicilianaRegione Sicilia,, gia’ Sovrintendente del MareRegione Siciliana, secondo le informazioni pervenute, era a bordo del volo, diretto in Kenya per un progetto dell’Unesco. Archeologo italiano di fama internazionale e’ stato protagonista di celebri campagne di scavi in Italia e in tutto il. Con lui il Parco Archeologico dei Campi Flegrei aveva avviato una serie di iniziative e firmato un protocollo per la tutela e la promozione dell’archeologia subacquea, grazia alla sua lungimirante visione. Con la sua scomparsa tutto ilin modo brutale un intellettuale di prestigio assoluto, che lascia un vuoto ...

GiuseppeConteIT : Oggi è un giorno di dolore. Nell’aereo della Ethiopian Airlines precipitato dopo il decollo da Addis Abeba vi erano… - Agenzia_Ansa : Si schianta aereo dell'Ethiopian Airlines, tutti morti i 157 a bordo#ANSA - RaiNews : Si schianta aereo #EthiopianAirlines con 157 a bordo. Nessun sopravvissuto. Su lista passeggeri anche 8 italiani. L… -