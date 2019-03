Uccise in «tempesta emotiva» | l' ex compagno di Olga Matei tenta il suicidio in carcere

Uccise l'ex compagna in "tempesta emotiva" : ora tenta il suicidio in carcere : Si è sentito demonizzato e ha tentato il suicidio, ingerendo dei farmaci. È ricoverato in gravi condizioni, nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Ferrara, Michele Castaldo,...

Uccise per “tempesta emotiva” - il pg fa ricorso in Cassazione. I giudici : “La gelosia è stata considerata un’aggravante” : La Procura generale di Bologna farà ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte di assise di appello che ha quasi dimezzato, da 30 a 16 anni, la pena per Michele Castaldo, omicida reo confesso di Olga Matei, con cui aveva una relazione da circa un mese. Nella sentenza si fa riferimento alla perizia psichiatrica in cui si spiegava che l’uomo era in preda a una ‘tempesta emotiva’. L’ufficio giudiziario guidato dal pg Ignazio ...

Rimini : Uccise donna in preda a 'tempesta emotiva' - pena dimezzata : Accadde il 6 ottobre del 2016, Michele Castaldo operaio siciliano, adesso di 57 anni, strangolò a mani nude la donna con cui si frequentava da circa un mese in un appartamento di Riccione, Olga Matei, commessa moldava, in preda ad una cosiddetta "tempesta emotiva". Venne giudicato immediatamente colpevole dal Giudice dell'Udienza Preliminare di Rimini per omicidio aggravato da motivi abietti e futili. La pena inflitta fu di 30 anni. Proprio da ...

