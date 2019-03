Strasburgo-Lione | diretta streaming e tv | ecco dove vederla

termometropolitico

(Di sabato 9 marzo 2019)e tv,Sabato 09 Marzo alle ore 17:00 si gioca il match di ritorno tra. Partita importante per la squadra ospite che deve tentare di recuperare i 5 punti che lo dividono dal Lille e quindi dall’ accesso diretto alla Champions League.: lo stato della squadrache torna da una partita difficile in casa del Nizza di Patrick Vieira. La squadra di casa infatti segna l’ unico gol della gara al 20esimo minuto con Y. Atal, difensore clasase ’96, su assist di Saint Maximin. Partita tesa che sfocia quasi in una rissa al 98esimo minuto. L’ arbitro Wattelier espelle Danilo e il neoentrato Grandsir per comportamento antisportivo. Partita che termina sul risultato di 1 a 0.: lo stato della squadrache torna da una schiacciante vittoria in casa contro ...

